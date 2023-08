【Item】

50's〜60's French "RENOVEX" Unusual Pocket Hiking Smock

【Size 表記】

46

【Size 実寸】

肩幅 : 55.5cm 身幅 : 65cm 袖丈 : 70cm 着丈 : 66.5cm

【Material】

Cotton

【Condition】

フロント中央に多少の汚れがございますが、洗濯を重ねて軽減する汚れかと思います。鑑賞用として、大切に保管しておりました。

【商品の説明】

Mountain・Hiking Smockは海外での人気が高く、日本で見かける機会は少ないかと思います。フランスのスモックに至っては、本当に出ません。珍しくサイズも大きめで、フロントの左側下部にフラップポケットが付く、ユニークな仕様になっています。首周りにドローコードがありますので、フードの調整も可能です。どこかUS Navy Salvage Parkaのような雰囲気です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ 購入の手続きを完了された方を優先させて頂きます。

※平置き採寸しております。

※ 写真・状態・色味・採寸が多少異なる場合がございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フランス軍 フレンチワーク イギリス軍

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

