値下げ交渉の際は購入希望額をお伝えください

HOMELESS TAILOR 「 LAYERED P/O 」

name:LAYERED P/O

col: MAROON

size: L

素材:COTTON 100%

サイズ寸法

– L サイズ –

着丈: 約 74cm

身幅: 約 62cm

肩幅: 約 53cm

袖丈: 約 59cm

※ 写真の着用者は 170cm / 58kg で「 Lサイズ 」を着用しています。

一見するとまるで二枚のシャツを重ねて着ているようにデザインされた

思わず二度見をしてしまうような

ユニークな仕様が特徴のレイヤードプルオーバーシャツ。

ホームレスくんが以前から持っていたプルオーバーをさらに動きやすく、

かつ実験的に作り込んだという設定の拘りの一着で、

上の生地は前開き、裾はドローコード仕様なので

絞るとシルエットに変化が生まれます。

ボタンの開閉やドローコードの絞りによって

多様な着こなしが見込める仕上がりなので、

自由にアレンジして着用をお楽しみ下さい。

着用時の雰囲気を盛り上げる

ゆったりとした太めのアームホールも特徴です。

AURALEE/オーラリー/Aeta/アエタ/BLOHM/ブローム/COMOLI/コモリ/COMESANDGOES/カムズアンドゴーズ/etos/fasetasm/ファセッタズム/GRAPHPAPER/グラフペーパー/Hender Scheme/エンダースキーマ/camiel fortgens/カミエルフォートヘンス

/OUR LEGACY /SUNSEA/サンシー/UNIVERSAL PRODUCTS/ユニバーサルプロダクツ/UNUSED/アンユーズド/YAECA/ヤエカ/stein/ryo takashima/sunsea/unused/neat/yashiki/sans limite/スタイリスト私物/so nakameguro/COMME DES GARCONS/コムデギャルソン/kudos/クードス/Essay/エッセイ/homeless tailor/ホームレステイラー

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

値下げ交渉の際は購入希望額をお伝えくださいHOMELESS TAILOR 「 LAYERED P/O 」name:LAYERED P/O col: MAROON size: L 素材:COTTON 100% サイズ寸法– L サイズ –着丈: 約 74cm身幅: 約 62cm肩幅: 約 53cm袖丈: 約 59cm ※ 写真の着用者は 170cm / 58kg で「 Lサイズ 」を着用しています。 一見するとまるで二枚のシャツを重ねて着ているようにデザインされた思わず二度見をしてしまうようなユニークな仕様が特徴のレイヤードプルオーバーシャツ。 ホームレスくんが以前から持っていたプルオーバーをさらに動きやすく、かつ実験的に作り込んだという設定の拘りの一着で、上の生地は前開き、裾はドローコード仕様なので絞るとシルエットに変化が生まれます。 ボタンの開閉やドローコードの絞りによって多様な着こなしが見込める仕上がりなので、自由にアレンジして着用をお楽しみ下さい。着用時の雰囲気を盛り上げるゆったりとした太めのアームホールも特徴です。AURALEE/オーラリー/Aeta/アエタ/BLOHM/ブローム/COMOLI/コモリ/COMESANDGOES/カムズアンドゴーズ/etos/fasetasm/ファセッタズム/GRAPHPAPER/グラフペーパー/Hender Scheme/エンダースキーマ/camiel fortgens/カミエルフォートヘンス/OUR LEGACY /SUNSEA/サンシー/UNIVERSAL PRODUCTS/ユニバーサルプロダクツ/UNUSED/アンユーズド/YAECA/ヤエカ/stein/ryo takashima/sunsea/unused/neat/yashiki/sans limite/スタイリスト私物/so nakameguro/COMME DES GARCONS/コムデギャルソン/kudos/クードス/Essay/エッセイ/homeless tailor/ホームレステイラー

