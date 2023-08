★フォロー割

⚫︎商品説明

シュプリーム / supreme

パーカー フーディ プルオーバー

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→66

肩幅→46

身幅→58

袖丈→64

多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

レッド、グリーン、ネイビー、グレー / 赤、緑、紺

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

美品です^_^

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

