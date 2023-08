ハイウエストアシンメトリースカート 袖フレア

【即購入大歓迎です】

コメント無しでそのままご購入ください。

【発送】送料無料で匿名配送、即日発送いたします

【サイズ】レディース ワンサイズ (Mサイズ相当)

身長157cm以下だと裾が床に付くかもしれません

158cm以上推奨

平置きで着丈68 肩幅39 身幅43 袖丈65

ウエスト33(ハイウエスト)総丈95

【ブランド】ワイズ Y’s

【品名】セットアップ フォーマル

【色】ブラウン

【素材】毛 キュプラ

【使用感】使用感少ない美品。目立つ汚れや破れはありません

【発送】送料を抑えるために圧縮しますのでご了承下さい

【その他】喫煙者、ペットはおりません。安心してお使いください

【注意】あくまでも中古品ですのでスレや細かい汚れ等があります。used品をご理解の上ご購入下さい。新品同様をお求めの方は御遠慮下さい

他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。

カラー···ブラウン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 未使用に近い

