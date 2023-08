★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください

●商品説明

90年代 紺タグ 貴重なUSA製

人気のオールドステューシーのTシャツ

袖裾シングルステッチ

80年代 黒タグ時代から形を変えて復刻される

超人気のドラゴンモチーフ

この柄は3代目以降のドラゴン柄になります

サークルに模られたドラゴンとSSリンクが特徴的

年々球数も少なくなり希少価値が急上昇中です

●表記サイズ

M

●実寸サイズ(cm)

肩幅:約49

身幅:約51.5

着丈:約64.5

袖丈:約21

☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください

●カラー

グレー 灰色

●コンディション

目立った汚れやダメージはございません

★★出品中のステューシー

#BUILD_PRIME_STUSSY

★★出品中のTシャツ・ポロシャツ

#BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ

★★出品一覧

#BUILD_PRIME_shopping

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★フォロー割はプロフィール欄ご確認ください★フォローされてない方に対しては 金額の交渉およびお値引きは致しません●商品説明90年代 紺タグ 貴重なUSA製人気のオールドステューシーのTシャツ袖裾シングルステッチ80年代 黒タグ時代から形を変えて復刻される超人気のドラゴンモチーフこの柄は3代目以降のドラゴン柄になりますサークルに模られたドラゴンとSSリンクが特徴的年々球数も少なくなり希少価値が急上昇中です●表記サイズM●実寸サイズ(cm)肩幅:約49身幅:約51.5着丈:約64.5袖丈:約21☞素人採寸につき多少の誤差は予めご了承ください●カラーグレー 灰色●コンディション目立った汚れやダメージはございません★★出品中のステューシー #BUILD_PRIME_STUSSY★★出品中のTシャツ・ポロシャツ #BUILD_PRIME_Tシャツ・ポロシャツ★★出品一覧#BUILD_PRIME_shopping

