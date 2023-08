参考価格60,000円

参考価格60,000円DRIES VAN NOTEN ドリスヴァンノッテン ショーツ 水着 ボタニカル 花柄 サイズXLドリスヴァンノッテンで普段着&水着として着用できるボタニカル柄水着兼ショーツの未使用品です。某スーパースタイリストが夏に普段着として着用していたことでとても人気のアイテムです。写真のとおり見た目が良く、ドリスらしく洗練されたデザインが魅力ですが、上品で高級感のある花柄はとてもお洒落でおススメです。他ドリスアイテムを多数出品していますので、以下ハッシュタグをタップして是非ご覧ください。#お洒落なTシャツやシャツを出品中ですnk708#他にもドリスヴァンノッテン出品していますnk◆素人採寸(サイズXL)ウエスト42〜46、股上28.5、ワタリ36、股下15.5、裾幅31.5センチ※ウエストは紐仕様のため伸縮します※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います未使用品ですが個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。本物のみ取扱う海外大手ファッションサイトにて購入しており間違いなく本物です。私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。#ドリスヴァンノッテン #ショーツ #水着#DRIESVANNOTEN柄・デザイン···花柄 カラー···オレンジ

