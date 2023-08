ボルコムのELM STRETCH GORE BIB OVERALL レディースMです。2018-19シーズンのパンツです。

ボルコムのELM STRETCH GORE BIB OVERALL レディースMです。2018-19シーズンのパンツです。写真のカタログは2022-23のものですが参考にご確認下さい。ストレッチがきいておりとても履きやすいです。太ももにポケット2箇所、胸にポケット1箇所あります。迷彩柄のようなグリーン系で色々なジャケットに合わせやすいかと思います。4年前のものですが着用は1年シーズンと2シーズン目はたまにしか着用していなかったため、全体的に綺麗です。1箇所右の側面に一部切れている場所がありますので写真でご確認ください。定価は60000円ほどだったかと思います。

