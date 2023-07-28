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激安正規 Thumb Warwick BO 2006年ドイツ製 4st ベース

商品の説明

つい最近購入しましたが、金銭面で厳しいので出品します。
SeymourDuncan SMB-4Dピックアップ& STC-3M4プリアンプ
スラップ跡やキズなどの使用感はありますが、ネックにネジレや波うちは起きておらず、トラスロッドも締め緩め共に余裕あります。先週動作確認を行いましたが問題ありませんでした。非純正のハードケースが付属します。NCNRでお願いします。
STEINBERGER Spirit ヘッドレスベース
また、購入後は速やかにご入金頂けますと幸いです。※7/10前後で1度取り消します。
スプレンダー（日立楽器） ミニエレキベース

Fodera Monarch 5st Vintage

ARIA PROII AVB-055 BLS G1B21420
■BODY：Ovangkol
レリックベース
■NECK：Ovangkol
WBSE1000 electric upright bass ウッドベース
■FINGER BOARD：Wenge
YAMAHA TRBX304
■PICKUPS：Original PU×2
■YAMAHA！モーションMB-III！希少当時物

エレキベース Aria Pro Ⅱ (アリアプロ2) /ZZB DELUXE
■重量　4.48ｋｇ
Fender MIJ LTD DELUXE JAZZ BASS Ⅴ CRB
■付属品　非純正ハードケース22
Warwick Thumb BO 4st 2006年ドイツ製

Warwick 4弦ベース

Ibanez EHB1505MS ヘッドレス ファンドフレット 5弦ベース
種類···エレキベース
EMG P ピックアップ

Warwick Rockbass Corvette Classic エレキベース

Edwards エレキベース
シリーズ···Warwick

【B386】エレキベース　Rockoon　SUPER MATERIAL　おまけ付

商品の情報

ブランドワーウィック
商品の状態やや傷や汚れあり

Monogram ベース「MOP ALD BLK」OPBタイプ

グレコ バイオリンベース 左利き仕様

Bacchus WJB-360R

フェンダー　アメリカンプロフェッショナル　プレシジョンベース
つい最近購入しましたが、金銭面で厳しいので出品します。スラップ跡やキズなどの使用感はありますが、ネックにネジレや波うちは起きておらず、トラスロッドも締め緩め共に余裕あります。先週動作確認を行いましたが問題ありませんでした。非純正のハードケースが付属します。NCNRでお願いします。また、購入後は速やかにご入金頂けますと幸いです。※7/10前後で1度取り消します。■BODY：Ovangkol■NECK：Ovangkol■FINGER BOARD：Wenge■PICKUPS：Original PU×2■重量　4.48ｋｇ■付属品　非純正ハードケース22種類···エレキベースシリーズ···Warwick

商品の情報

ブランドワーウィック
商品の状態やや傷や汚れあり

激安正規 Thumb Warwick BO 2006年ドイツ製 4st ベース

41分钟前

激安正規 Thumb Warwick BO 2006年ドイツ製 4st ベース

¥102,000 ¥46,920

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c2c86f
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