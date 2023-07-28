激安正規 Thumb Warwick BO 2006年ドイツ製 4st ベース

つい最近購入しましたが、金銭面で厳しいので出品します。
SeymourDuncan SMB-4Dピックアップ& STC-3M4プリアンプ
スラップ跡やキズなどの使用感はありますが、ネックにネジレや波うちは起きておらず、トラスロッドも締め緩め共に余裕あります。先週動作確認を行いましたが問題ありませんでした。非純正のハードケースが付属します。NCNRでお願いします。
STEINBERGER Spirit ヘッドレスベース
また、購入後は速やかにご入金頂けますと幸いです。※7/10前後で1度取り消します。
スプレンダー（日立楽器） ミニエレキベース
Fodera Monarch 5st Vintage
ARIA PROII AVB-055 BLS G1B21420
■BODY：Ovangkol
レリックベース
■NECK：Ovangkol
WBSE1000 electric upright bass ウッドベース
■FINGER BOARD：Wenge
YAMAHA TRBX304
■PICKUPS：Original PU×2
■YAMAHA！モーションMB-III！希少当時物
エレキベース Aria Pro Ⅱ (アリアプロ2) /ZZB DELUXE
■重量 4.48ｋｇ
Fender MIJ LTD DELUXE JAZZ BASS Ⅴ CRB
■付属品 非純正ハードケース22
Warwick Thumb BO 4st 2006年ドイツ製
Warwick 4弦ベース
Ibanez EHB1505MS ヘッドレス ファンドフレット 5弦ベース
種類···エレキベース
EMG P ピックアップ
Warwick Rockbass Corvette Classic エレキベース
Edwards エレキベース
シリーズ···Warwick
【B386】エレキベース Rockoon SUPER MATERIAL おまけ付
Monogram ベース「MOP ALD BLK」OPBタイプ
グレコ バイオリンベース 左利き仕様
Bacchus WJB-360R
フェンダー アメリカンプロフェッショナル プレシジョンベース
つい最近購入しましたが、金銭面で厳しいので出品します。スラップ跡やキズなどの使用感はありますが、ネックにネジレや波うちは起きておらず、トラスロッドも締め緩め共に余裕あります。先週動作確認を行いましたが問題ありませんでした。非純正のハードケースが付属します。NCNRでお願いします。また、購入後は速やかにご入金頂けますと幸いです。※7/10前後で1度取り消します。■BODY：Ovangkol■NECK：Ovangkol■FINGER BOARD：Wenge■PICKUPS：Original PU×2■重量 4.48ｋｇ■付属品 非純正ハードケース22種類···エレキベースシリーズ···Warwick