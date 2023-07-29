結婚祝い Sporty & Rich × adidas Samba OG 24.0cm スニーカー

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○カラー "Footwear White"

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○サイズ 24.0cm US6

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○状 態 新品未使用

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○購入先 adidas CONFIRMED 当選、購入の100%正規品

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○詳細

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商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます ○カラー "Footwear White"○サイズ 24.0cm US6○状 態 新品未使用 ○購入先 adidas CONFIRMED 当選、購入の100%正規品 ○詳細付属品など全てつけて発送します即購入可質問等ありましたらコメントお願いします。#adidas #アディダス #オリジナルス #サンバ #スポーティアンドリッチ #ADV #OG #スニーカー

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

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