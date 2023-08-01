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最新作売れ筋が満載 【CHAMPION】チャンピオン リバースウィーブ フーディ 2XL パーカー

商品の説明

当ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。アメカジ、ストリート、USヴィンテージを中心にユニセックスにお使い頂けるようなアイテムを揃えております。
suprem taglogo パーカー
続々と新しい商品を出品中ですので、是非チェックをよろしくお願い致します!
FR2 foodie フーディー　パーカー　黒色

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詳細はプロフィールをご覧下さい。
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◇アイテム:プルオーバーフーディ
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◇カラー:グレー
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【希少XLサイズ】リップンディップ　パーカー　バックプリント　両面ロゴ入手困難.

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◇マテリアル:コットン77% ポリエステル23%
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◇生産国:ホンジュラス製
木村拓哉着用 surfers LLC パーカー

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◇年代:/
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◇ディテール◇
WIND AND SEA MADNESS パーカー
ポリエステル23%混紡、肉厚なヘビーオンス生地。
【美品】Razer　パーカー　ノベルティ　ゲーミング
グレーのワントーン、フロントに大きく配したロゴプリントがポイント。
トミージーンズ　パーカー
長めのリブ、太いアームホール。
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カンガルーポケット。
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袖に目ロゴ。
スタンダードカリフォルニア✖️リバースウィーブ　サイズXL
2XL表記、大きめのグッドサイズ!
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オーバーサイズな着こなしに◎
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◇こんな方にオススメ
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RALPH LAUREN ラルフローレン CHAMPION チャンピオン CARHARTT カーハート LEVI'S リーバイス LEE リー PATAGONIA パタゴニア ADIDAS アディダス NIKE ナイキ
限定商品 新品未使用　タグ付き　 プルオーバーフーディー バービー Mサイズ

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size:2XL
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＊着用感は体格によって個人差がございますので、記載しております実寸を参考にお手持ちのお洋服で近いサイズのものなどでサイズ感をご確認の上、ご検討下さいませ。
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肩幅(肩と肩の間):55cm
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身幅(脇の下の間):62cm
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着丈:(バックネックから裾):72cm
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袖丈:(肩から袖まで):68cm
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＊平置き、素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦ください。
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【入手困難】TRAVAS TOKYO トラバストーキョー　パーカー　ゆるダボ

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◇目立ったダメージのない良好なコンディションです。
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【S】ほぼ新品。美USEDの商品
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【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED
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【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない
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【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり
HERON PRESTON ヘロンプレストン　パーカー
【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

NIKE FCRB セットアップ 半ズボン

商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドチャンピオン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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当ページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。アメカジ、ストリート、USヴィンテージを中心にユニセックスにお使い頂けるようなアイテムを揃えております。続々と新しい商品を出品中ですので、是非チェックをよろしくお願い致します!↓↓↓#古着屋333商品一覧↑↑↑フォロー割ございます!詳細はプロフィールをご覧下さい。◇アイテム:プルオーバーフーディ◇カラー:グレー◇マテリアル:コットン77% ポリエステル23%◇生産国:ホンジュラス製◇年代:/◇ディテール◇ポリエステル23%混紡、肉厚なヘビーオンス生地。グレーのワントーン、フロントに大きく配したロゴプリントがポイント。長めのリブ、太いアームホール。カンガルーポケット。袖に目ロゴ。2XL表記、大きめのグッドサイズ!オーバーサイズな着こなしに◎◇こんな方にオススメRALPH LAUREN ラルフローレン CHAMPION チャンピオン CARHARTT カーハート LEVI'S リーバイス LEE リー PATAGONIA パタゴニア ADIDAS アディダス NIKE ナイキsize:2XL＊着用感は体格によって個人差がございますので、記載しております実寸を参考にお手持ちのお洋服で近いサイズのものなどでサイズ感をご確認の上、ご検討下さいませ。肩幅(肩と肩の間):55cm身幅(脇の下の間):62cm着丈:(バックネックから裾):72cm袖丈:(肩から袖まで):68cm＊平置き、素人採寸ですので、若干の誤差はご容赦ください。ーーーーーーー状態ーーーーーーー◇目立ったダメージのない良好なコンディションです。【A】【S】ほぼ新品。美USEDの商品 【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED 【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

商品の情報

商品のサイズ2XL(3L)
ブランドチャンピオン
商品の状態目立った傷や汚れなし

最新作売れ筋が満載 【CHAMPION】チャンピオン リバースウィーブ フーディ 2XL パーカー

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USA企画】チャンピオンリバースウィーブパーカー/L(日本XXL相当

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【楽天市場】【Sランク】アウトレット 返品・交換・キャンセル不可

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Champion チャンピオン リバースウィーブ スウェットパーカー メンズ

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楽天市場】【Sランク】アウトレット 返品・交換・キャンセル不可

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Champion チャンピオン リバースウィーブ スウェットパーカー メンズ

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