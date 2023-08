コメントなしの即買いOKです!(^^)

基本的には、メルカリ規程に準じ特に専用は設けませんので値引き交渉中に売れてしまう事が多いです。コメント中でも購入可、早い者勝ちです!

◎商品詳細

型番 4152

◆24時間以内発送 ◆匿名発送 ◆一点限り

◎特徴

オールドコーチの中でもかなり美品で、レザー、ボタン、金具共にとても状態の良い、定番大人気のミニサイズのリュックです。

オールドコーチ特有のグラブタンレザーはちょうど良いやわらかさと使い込むほどに味が出るとても高級感ある素材です。

ミニサイズのリュックですがペットボトルも2本入ります。

開閉はマグネット式でメイン室はさらにボタンで閉じることができます。

ちょっとしたお出かけや、カジュアル、ビジネス、ドレスシーンなど様々な場面で活躍できそうです。

◎カラー

ブラック 黒 ゴールド 金

◎サイズ

タテ20cm

ヨコ20cm

マチ10cm

リュックストラップ調節可能

→平置きにて、実際の計測になります

※多少の誤差はご了承ください

◎状態

超美品、目立つ傷や汚れはありません

◎素材

本革 牛皮 グラブタンレザー

◎配送について

簡易包装にてなるべく即日に発送致しますが仕事の都合で1〜2日程度かかる場合もあります。ご了承ください。

最小サイズにて梱包いたしますので小さく折りたたんでの発送になります。極力、形が崩れない様致しますが多少の折シワ等はご了承ください

◎購入元

正規ブランド店購入の中古品、ブランドリユース店、大手リサイクルショップ、オークション等にて購入の正規鑑定済み商品ですので、安心してご購入ください(^^)

写真やコメントで状態はしっかり伝える様心掛けておりますが、あくまで中古品ということをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

