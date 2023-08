セットアップ Fitbit CHARGE5 BLACK PC周辺機器

Fitbit CHARGE5 BLACK

カラー···ブラック

定価…24,990円

睡眠時に3回しか装着しておりません。

運動、睡眠計測も可能なため購入しましたが、そもそも腕時計習慣がなかったため着用しなくなりましたので出品致します。

充電コードや説明書等の添付品は全て揃っております。

専用アプリから初期設定をお願い致します。

男女兼用となっております。

よろしくお願いいたします。

#Fitbit

#スマートウォッチ

商品の情報 ブランド フィットビット 商品の状態 未使用に近い

