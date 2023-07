No :A0642-60314

No :A0642-60314❤️ご購入前にプロフィール、商品情報の必読をお願いします!❤️-----------------------------------------■即購入OKです♡■フォロワー様はお値引きいたします♡■お支払い後24時間以内に発送いたします✨■ クリーニング済み■古物商許可証取得済み⚠️ 鑑定済みの正規品⚠️■ 万が一正規品ではない場合は返品返金対応-----------------------------------------ビニール×ツイード×ピンクレザーの組み合わせが絶妙❤️CHANEL好きの心をくすぐるレアなフォンケース、チェーンショルダーバッグです✨落下防止のマグネットがついてるのでiPhoneケース、ミニバッグとしても活用できます❣️ツイード"(冬)×ビニール(夏)の組合せでどの季節でも持てるのが◎鮮やかなピンクがお出かけの気分をブチ上げしてくれます(^^)チラチラ見えるチェーン部分のココマーク金具もとても可愛いです❤️スマホ以外にコンパクトなお財布なら一緒に入ります◎とってもレアな商品なので、ぜひGETして自慢しちゃってください✨僅かに型崩れはございますが、その他に目立ったよごれやキズはなく、底面や角もとても綺麗です✨チェーンショルダーやホックもしっかりしており、内側ホックの保護フィルムも外しておりません✨使いたい時にサッと取り出せるので携帯ケースおすすめです♪<商品説明>ブランド:CHANEL(シャネル)商品名 :フォーンケース チェーンショルダーバッグカラー :ピンク ゴールド金具種類 :ショルダーバッグ チェーンショルダーバッグ バック フォーンケース素材 :ビニール レザー ツイードサイズ :高さ18cm×幅11.5cm×厚さ3.5cmホック開閉式内側ポケット:6箇所付属品 :なしシリアル:28番台購入店 :STAR BUYERS AUCTION<状態説明>キズ:なしスレ:なしシミ:なし汚れ:なし(クリーニング済)内はがれ:なしベタつき:なし糸ほつれ:なし型くずれ:僅か金具状態:良好♡素敵な出会いがございますように♬#あゆCHANNEL #あゆ…

