数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。

表面感のある楊柳を使用したワンピースです。詰まった衿元と、胸元の細かいシャーリングがポイント。ボリュームを持たせた袖口、ウエストの切り替えもシャーリングで仕上げ、着心地の良いデザイン。ウエストは、前中心のみフラットにし、きちんと感を演出。袖もあり、1枚で完結できるワンピースです。

【ブランド】アナイ

【カラー】くすみブルー

※デザインがわかるように明るめに撮影しています

※画面や部屋の照明等により、写真とお色味が異なる場合がございます。

【サイズ】34

平置きで

肩幅34㎝、着丈110㎝、身幅46㎝、袖丈55㎝

(素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください)

【使用状況】新品未使用ですが、タグはありません

丁寧に検品しておりますが

小さな見落としなどがある場合もございますので

ユーズド品にご理解、ご了承いただける方

よろしくお願い致します。

他にもたくさん出品中です♫

おまとめ買いは割引致しますので

ぜひたくさんご覧ください(o^^o)

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アナイ 商品の状態 新品、未使用

数ある中からご覧頂き、ありがとうございます。表面感のある楊柳を使用したワンピースです。詰まった衿元と、胸元の細かいシャーリングがポイント。ボリュームを持たせた袖口、ウエストの切り替えもシャーリングで仕上げ、着心地の良いデザイン。ウエストは、前中心のみフラットにし、きちんと感を演出。袖もあり、1枚で完結できるワンピースです。【ブランド】アナイ【カラー】くすみブルー※デザインがわかるように明るめに撮影しています※画面や部屋の照明等により、写真とお色味が異なる場合がございます。【サイズ】34 平置きで 肩幅34㎝、着丈110㎝、身幅46㎝、袖丈55㎝(素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください)【使用状況】新品未使用ですが、タグはありません丁寧に検品しておりますが小さな見落としなどがある場合もございますのでユーズド品にご理解、ご了承いただける方よろしくお願い致します。他にもたくさん出品中です♫おまとめ買いは割引致しますので ぜひたくさんご覧ください(o^^o)

