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正規品販売！ BajoLugo バジョルゴ　本革　ミニトートバッグ　mu_ma様専用 トートバッグ

商品の説明

カラー···ロイヤルブルー
シュプリーム ザノース フェイス スタッズ エクスプロ ユーティリティー トート
素材…牛革
【新品】希少 ルイヴィトン ウォーターカラー　ウィークエンドGMトートバッグ
サイズ…W26xH18xD11cm
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2、3回程使いました。
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最後の画像はiPhone12Promaxを並べて大きさをイメージしました。
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商品の状態未使用に近い

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カラー···ロイヤルブルー素材…牛革サイズ…W26xH18xD11cm2、3回程使いました。最後の画像はiPhone12Promaxを並べて大きさをイメージしました。#ショルダーバッグ#ミニトートバッグ#ハンドバッグ#メンズ

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商品の状態未使用に近い

正規品販売！ BajoLugo バジョルゴ　本革　ミニトートバッグ　mu_ma様専用 トートバッグ

21分钟前

正規品販売！ BajoLugo バジョルゴ　本革　ミニトートバッグ　mu_ma様専用 トートバッグ

¥26,000 ¥14,560

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☆バジョルゴ 人気ミニトートバッグ入荷☆ | クインクラシコ・ショップ

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チビトート（BG-552305-08）マリン｜BajoLugo（バジョルゴ）｜レザー

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