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公式サイト 【Chuck Tyler HI70】日本未発売・超希少カラー スニーカー

商品の説明

CT70 AT-CX Earth Tones Utility Canvas HI CUT A02776C
★残り1点★converse black CT70

新品コム デ ギャルソン×サロモン「SR811」プラットフォームスニーカー
韓国旅行の際に購入しましたが、
newbalance u9060aaa 23.5cm 新品未使用
手持ちの服と合わなさそうなので出品します。
レア 良品 ルイヴィトン LOUIS VUITTON スニーカー モノグラム

アディダス スタンスミス ホワイト/ミント 23.5cm
明洞の新世界百貨店にて購入しましたが、ラスト一足でした。
美品　１度の使用　ニューバランス　完売品 327 白
メルカリでも過去出品歴がなかったため、
NIKE RYZ 365 [WMS RYZ 365] ホワイト
もうなかなか手に入らないと思います。
adidas アディダス スタンスミス 天然皮革 CQ2195 金ロゴ

eytys FUGU スエード　blue 36 23.3cm
普段は24.5cmを履いていますがサイズちょうど良いです。
ナイキ エアジョーダン6 レトロ GS WHITE/CARMINE/BLACK

コムコム×スパルウォート　コムデギャルソンコラボ厚底スニーカー　黒38
通販サイトで送料込みの値段より少し安いように価格を設定しております。
ナイキ ウィメンズ ダンク ロー ESS "ペイズリー パック"
大幅値下げの交渉はご遠慮ください。
new balance MR530EWB 24.0cm
出品迷っているのでご購入はお早めにどうぞ。
2STAR ツースター レザースニーカー 39 25.5cm

【新品未使用】ニューバランス　MR530AB　24.0cm
カラー···ブルー
スタッズでちょっぴりハードに☆ダッドスニーカー
スニーカー型···ハイカット
Converse チャックテイラー CT70 くすみピンク 23㎝
履き口···紐
✨超美品✨Dior　WALK'N'DIOR　スニーカー　コットン　ローカット　白
素材···キャンバス

新品 ナイキ エアマックス95 コルク セイル 23.5cm

商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドコンバースオールスター
商品の状態新品、未使用

new balance M2002RHQ 24cm

コンバース×ジャーナルスタンダード コラボスニーカー 24.5cm

ニューバランス CM996RF2（GRAY）24.5cm

美品★ジミーチュウ　グリッター　マイアミ　ロゴ金具　定番人気モデル　使用2回

【New Balance】CM996 GTX B2

コンバース　ct70 23.5cm

Alexander McQueen アレキサンダーマックイーン スニーカー
CT70 AT-CX Earth Tones Utility Canvas HI CUT A02776C韓国旅行の際に購入しましたが、手持ちの服と合わなさそうなので出品します。明洞の新世界百貨店にて購入しましたが、ラスト一足でした。メルカリでも過去出品歴がなかったため、もうなかなか手に入らないと思います。普段は24.5cmを履いていますがサイズちょうど良いです。通販サイトで送料込みの値段より少し安いように価格を設定しております。大幅値下げの交渉はご遠慮ください。出品迷っているのでご購入はお早めにどうぞ。カラー···ブルースニーカー型···ハイカット履き口···紐素材···キャンバス

商品の情報

商品のサイズ24cm
ブランドコンバースオールスター
商品の状態新品、未使用

公式サイト 【Chuck Tyler HI70】日本未発売・超希少カラー スニーカー

4分钟前

公式サイト 【Chuck Tyler HI70】日本未発売・超希少カラー スニーカー

¥20,500 ¥11,480

(税込) 送料込み
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www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

6903be0

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コメント (16)

6903be0
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