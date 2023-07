即購入OKです。

サルート 85G B70・M

お値下げは不可です。

ワコール/サルート 76グループ p-upブラソングC70 LG

お値引き交渉のコメントは削除させて頂きますので、ご了承下さい。

※めー プロフ必読様専用※ ロザブルー 新品未使用

購入時のコメントは不要です。

新品 ワコール サルート ブラD70/ショーツM リボンブラ



サルート/アンドロメダ C70&ソングショーツM VI

ブラジャーのみの購入もOKです。

新品 ワコール サルート 39G 店舗限定 ブラジャーF75 ショーツL

ブラジャーのみの場合は9700円になります。

LALA ボディースーツ(袖なし)補正下着 ラピス 75M

コメント頂ければ変更します。

レシアージュ F80 新品未使用

ショーツのみの販売は出来ませんのでご了承下さい。

新品サルート39G店舗限定アテナアテネF75スタンダードGYプライムスワロ



さえら スリップネグリ

おまとめ購入の場合は同梱での発送でよろしければ、追加1セットごとに、送料分(500円)のお値引きをさせて頂きます。

シャルレ 151シリーズボディシェイパー B85LL

購入前にコメント頂ければ、おまとめで専用を作成のうえ、お値段の変更をさせて頂きます。

プロポーション作りのダイアナ・ブラジャー

おまとめ購入の場合は間違い防止の為、ご購入のすべての商品へまとめ買いのコメントをお願いします。

サルート 61グループ p-up C70



サルート E75/M 02G ラテン音楽 3点セット OR

新品

サルート 79G キャミソール BE 王家の紋章 店舗限定

ワコール サルート

シャンデール ガードル 【新品】ハイウエスト 64 補正下着 ブラック 黒

ブラジャー、ショーツセット

【新品】wacoal サルート 51 ブラ ソングセット C75M ME

ブラジャー E75

ワコール サルート 73G ブラ&ショーツ H70Mサイズ KO 新品未使用

ノーマルショーツ(シースルー) Lサイズ

サルート 夕陽の余韻 ③点セット【新品タグ】サルート 店舗限定■サルート 68



ワコール サルート プッシュアップブラ H75 M

E75デザイン違いのブラも出品中です。

サルート 63G セットアップL IV



コットンクラブ

在庫があればノーマルショーツMサイズ、ローライズショーツMサイズに変更も可能です。

ワコール/サルート/ブラ&ショーツ/75グループ/C70,M/レッド

ご希望の方は購入前にコメントよりお問い合わせください。

ワコール サルート ラマン



LA-LA GRANT 補正下着

イエローの生地に赤系の豪華な花と白とゴールドの刺繍が施された、華やかな雰囲気が素敵なブラとショーツです。

エクサブラ ミディ G70

ショーツのバックにも刺繍があるので、後ろ姿も可愛いです。

グラントイーワンズ ララドール 65S 補正下着 ボディスーツ

お色や商品の説明はあくまでも私の主観によるものですので、ご参考までに。

#10 39 スタディオファイブ F75 M PI ピンク



ワコール サルート49グループ F70

なるべく型くずれしないよう、宅急便コンパクト(暑さ約5センチの箱)にて発送致します。

B70MMセット パルファージュ プッシュアップブラ

ブラジャーの形状により多少押さえつけられる場合もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

サルート 86G



ワコール サルート 62G アールデコ D65 PI

気をつけて検品をしていますが、極小さな傷などは見落としている可能性もございます。

❤️❤️❤️様専用

保管時のシワ等はご容赦ください。

【ナリス】光電子 補正下着 3点セット

商品タグに傷みがある場合がございます。

【値下げ不可】シャンデール ボディスーツ 補正下着 C70 ピオニーパープル ②

あくまでも、個人保管での出品ですので、完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。

ワコール Dubleveデューブルベ ブラジャーショーツ2枚 3枚セット



ワコール サルート アテナ

商品の色は環境により多少違って見える場合もありますので、お気をつけ下さい。

ワコール サルート 56 PU ガーターベルト



サルート♥63G チリ E65&ソングM KO

発送は商品代金のお支払確認後、土日、祝日を除く、2、3日以内の発送となります。

ケニア☆プレステージ☆サルート☆新品☆ブラ☆ソング☆セット☆MかL☆44☆TU

土日、祝日をはさむ場合は発送までにお時間を頂きますので、ご了承下さい。

サルート 限定販売コレクション

即日発送は対応出来ませんのでご了承ください。

♥RAVIJOUR 山本ソニアコラボ アンジェリーナブラTバックセット Mサイズ

お急ぎでの発送をご希望の場合は購入前にコメントよりお問い合わせ下さい。

【新品】wacoal サルート 56 ブラ ソングセット E80L KO



F65 ワコール wacoal サルート 04G P-UP プッシュアップ

BTJ743E75YE

サルート 76 RP ピンク P-upブラ&ソング

PTJ743LYE

商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

