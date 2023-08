BEATLES ビートルズ FRC(フェーマスレコードクラブ)のLPレコードです。

№7のみ2枚組で計8枚のBOX入りです。

レコード本体は目視ですがキズ、カビは無く、綺麗な状態です。

ケースとジャケットについては全体的に経年劣化による色褪せはあると思います。

マイナス面はケース内側と解説書裏面に個人名サインあり。

アーティスト名 Jan Akkerman & Thijs Van Focus

解説書内の№にチェック赤ペン(〇印)あり。

解説書

1.THE EARLY BEATLES

2.THE BEATLES SECOND ALBUM

3.SOMETHING NEW

4.HELP!

5.THE BEATLES YESTERDAY AND TODAY

6.RUBBER SOUL

7.THE BEATLES 1967~1970 [2枚組]

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

