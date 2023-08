マウジー今季新作でwebでは全カラー、サイズ完売しておりますクロスウエストワイドストレートです◡̈♥︎

ボタンのズレた珍しいデザインに、ずるっとしたシルエットが今年らしいデニムです。

web完売品ですが今だけ送料、手数料当方負担の定価にて出品致しますのでお探しだった方是非(*ˊᗜˋ*)/♡

(メルカリ手数料還元キャンペーンのの対象期間終了or還元上限額に到達しましたらその分値上げさせて頂きます、カラーサイズ欠けも出ると思いますので是非お早めにどうぞm(_ _)m)

カラー→BLU

画像一枚目のお色です。

ワンウォッシュの様な濃い色です。

参考着画に一枚混ぜております薄い方もご用意可能ですのでご希望でしたらコメントください。

サイズ→サイズ1

こちらはサイズ1の出品ですが、サイズ0、サイズ2もご用意可能です。

他サイズご希望でしたらコメントよりお問い合わせくださいませ。

サイズに関しましてはサイズ表を画像に掲載しております。

トラブル防止の為、ご自身の合うサイズお分かりの方でお願い致しますm(*_ _)m

状態→新品タグ付き

定価→税込み13970円

ハッピーアワー対象期間は送料&手数料当方負担の定価にてお譲り可能です( ˶ˆ꒳ˆ˵ )

これ以上のお値引きは致しかねます。

即ご購入OKです、コメント中でありましてもご即決の方優先になります。

【CROSS WAIST WIDE STRAIGHT】

リメイクしたような段違いのウエストデザインがスタイリングのアクセントになる主役級デニム。

フィットした腰回りから、裾にかけて広がるワイドストレートシルエットは脚長効果抜群。少しボーイッシュな雰囲気があるのもこのデニムの醍醐味です。

コンパクトなTシャツ、キャミやタンクなどTOPSには女性らしいフィット感のあるアイテム合わせが今季のおすすめです。

長めのレングスにしているので、トレンドの厚底のハイテクスニーカーやサンダルとの相性も◎女性らしいヒール合わせもおすすめ。

フラットシューズ合わせには裾を折り返して穿いてスタイリングのワンポイントに。

カラーはワンウォッシュ加工を施した、風合いの良いインディゴの青が爽やかなBLUEと、長年履きこんだような色落ちと立体感のある加工が効いたLIGHT BLUEの2色展開。

品番

010GS211-0640

素材

コットン:100

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マウジー 商品の状態 新品、未使用

