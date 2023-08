【ラッピング不可】 SANGACIO 希少！Via サンガッチョ 限定版 にゅ〜ず スニーカー

新品未使用

NIKE DUNK LOW PRO SB ナイキダンクロージェダイ 28.0



★抽選で当選した人だけが買える商品です★

素材:スエード革(牛革)

サイズ: 27cm

色: カーマインRED

所ジョージさんでお馴染みの#にゅバランス です。

以下サイト引用

完売から2年ほど経った今でも

多くのお問合せを頂く、

人気モデル『にゅ~ず カーマイン』

スエード革&メッシュという組合せで

発売したモデルでしたが、やはり…

オールレザーで製作したいと思い

アッパー全面をスエード革であつらえた

グレードアップ版として少量ご用意できました。

レトロスニーカーを彷彿とさせる

赤&白&黒のカラーリングは、

“Tシャツ+ジーンズ”といった

シンプルなコーディネートにも映える1足♪

今回、入手できたスエード革が少なく

限定商品として抽選販売となりますが

次回製作は未定となりますので

この機会をお見逃しなく。

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 新品、未使用

