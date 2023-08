春夏新作モデル 【中学生 広末涼子】ヤングジャンプ　1996年3月28日 アイドル

ヤングジャンプ

1996年3月28日発売 15号

※広末涼子巻頭グラビア

27年前の雑誌ですが、比較的綺麗と思います(主観ではありますが)

傷、汚れ、折れ、色褪せ、破れ等がある場合もあります。ご了承ください。

神経質な方は、ご遠慮ください

掲載してある写真をご参考にして頂けたら幸

いです。

商品の状態(キズ、ヨゴレ)は個人差がある為、一切返品対応しかねますので、画像をよくご参照の上ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

ご検討お願い致します。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

