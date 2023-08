⭐フォローで10%OFF✨

vaultroom KEY REX Hoodie/ BLK

【ブランド】

Levi's リーバイス

【購入先】

日本流通自主管理協会(AACD)加盟の

ブランドリユース店の正規中古品です♡

【サイズ】

L

平置きサイズ(約○cm)

着丈 :70

肩幅 :71

身幅 :68

袖丈 :60

裾幅 :56(リブ)

★オーバーサイズ、ビッグシルエット

★カンガルーポケット

★男女兼用、ユニセックス

★素人採寸のため正確ではない場合がございます。

【カラー/柄】

ブラック、ホワイト

★実物に近いお色味が再現できるよう努めておりますが、感じ方の違いやお使いの端末によってもお色味が違って見えることがございます。

【素材】

コットン

★裏地 :パイル

【特徴】

『フランケンシュタイン』『フランケンシュタインの花嫁』『ミイラ再生』など、ユニバーサル・スタジオが製作したユニバーサル・モンスターズはホラー映画の原点。すっきりとしたライン。シャープなグラフィックス。パンキッシュなビッグサイズのプリント。

Universal Monsters x Levi’s®のコレクションは、ダークで洗練された映画の世界観と、レイドバックしたストリートウェアのシルエットをマッシュアップしました。控えめなのにドラマチックなルックです。目をひくインパクトをさりげなく持たせたければ、重ね着がおすすめ。柔らかく肌触りの良いフリース素材と、合わせやすいクラシックなスタイル。一番の特徴は暗闇で光るモンスターマッシュグラフィックです。

【状態】

新品未使用

【お取引について】

中古品にご理解のある方のみ、ご購入お願い致します。その他、注意事項はプロフィールをご一読お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

