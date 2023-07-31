100％安い ネスカフェドルチェグスト本体　新品、未使用、未開封！値下げしました‼️ コーヒーメーカー

ネスレ MD9747S-WH ドルチェグスト ジェニオアイ 650ｍｌ ホワイト
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【仕様】
マッツァー ミニ エレクトロニック, グラインダー
本体W×D×H：165×231×300mm
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重量：2600ｇ
【新品・未開封】ネスカフェ ドルチェグスト ジェニオアイ カプセル 16セット
電源：100V、50/60Hz、定格消費電力：1460W
デロンギ オーテンティカ コンパクト全自動コーヒーマシン
使用温度：5℃〜45℃
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ポンプ圧力：最大15気圧
コンパクト 高性能 業務用 コーヒーマシン ネスプレッソ
商品番号：3448217023
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ネスレ MD9747S-WH ドルチェグスト ジェニオアイ 650ｍｌ ホワイト2023年2月18日(土曜日)に購入！2年保証付き！！●カプセル式でいつでも淹れたての味と香り●簡単操作・簡単手入れで家事の負担が少ない【仕様】本体W×D×H：165×231×300mm重量：2600ｇ電源：100V、50/60Hz、定格消費電力：1460W使用温度：5℃〜45℃ポンプ圧力：最大15気圧商品番号：3448217023