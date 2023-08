★★検品会社にて検品(約1,000円)を実施した美品です★★

FICCE JEANS【©︎1999】YOSHIYUKI KONISHI ケンケン



【美品】パワーハウス デニム ペインター パンツ ヴィンテージ

【ブランド】

00s patagonia パタゴニア ヘンプデニム 麻 rhythm リズム



W36 リーバイス550 ブラックデニム バギーパンツ ボトム ワイド 黒 赤

AFGK

本物 雑誌掲載モデル バルマンオム 蛇腹 ダメージ加工 バイカー デニム パンツ

a few good kids

abercrombie&fitch デニム 一点物

アフューグッドキッズ

LEVI'S VINTAGE オリジナル 66前期 501 表記 W38 L33

DONCARE

極上90S 表記w31l30 裾上無し リーバイス501 先染め ブラック黒

afewgoodkids

julius デニムパンツ size1 ユリウス ライダーパンツ



EVISU YAMANE 0014 キッキー カモメ 刺繍 セルビッチデニム



Levi's 510 Skinny Contra Costa 29×30

【商品名】

サニーサイドアップ リメイクデニム リーバイス



m3014【PPFM】ストレートデニムパンツ/ジーンズ デカプリント・奇抜

ジーパン ジーンズ

【ネイタルデザイン】S600-S サルエルデニム

ジーパンツ

GRAMICCI×GRIP SWANY デニムガーデンパンツ M

天使 デニム パンツ Gパン

70s Lee / Leens.Lee-Prest VINTAGE BLACK

エンジェル

キムタク着 私物 ヒステリックグラマー 小窓デニム 2ndカモメステッチ 30

ANGEL PANTS

DIESEL デニム パンツ

デニムパンツ

初期 Bigstone 60年代 国産ビンテージ ジーンズ 646 684



正規palm angels パームエンジェルス ロゴ デニム パッチ ジーンズ

ストリートファッション

【⠀値下げ 】G-STAR RAW デニム ジーンズ

ストリート

【激渋】 児島ジーンズ 赤耳 セルビッチデニム



Our Legacy ジーンズ third cut crushed denim



Levi’s Red リーバイスレッド デニム 32

【カラー】

00s エドウィン レインボーセルヴィッジ BF 60年代ビンテージ



DRIES VAN NOTEN 23SS ワイドデニム

ブルー

リーバイス levis 501ww

BLUE

Ksubi スビ スキニーパンツ デニム ジーンズ 黒 ブラック /S478



YEEZY SEASON 6 デニムパンツ



VISVIM デニム SOCIAL SCULPTURE03 DAMAGE2

【素材】

FORSOMEONE コムドットヤマト着用



ピーティートリノ PT TORINO ブラックデニムパンツ スウィング 30

綿

HYSTERIC GLAMOUR/ダメージジーンズ/32インチ



gdragon着用 Saint Laurent 14aw デストロイデニム



DSQUARED ジーパン ダメージ

【サイズ】

DOLCE&GABBANAデニム DG刺繍



sapeur サプール リーバイス SCB限定デニム Lサイズ

XS:SIZE

00s W38 JAY-Z ロカウェア ヒップホップデニム バギー ネイビー紺

(着丈105/ウエスト74/ヒップ92)

NEIGHBORHOOD TUCK-D/C-PT



アンダーカバー シェパード デニム

S:SIZE

ヒステリックグラマー スキニー デニムパンツ ラモーンズ スタッズ 30inch

(着丈106/ウエスト78/ヒップ96)

[60s vintage]Levi's518"E" DEAD STOCK



コムデギャルソンジュンヤワタナベマン AD2015再構築パッチワークデニムパンツ

M:SIZE

marine serre Moonprint Patchwork Denim

(着丈107/ウエスト82/ヒップ100)

☆ポケットの位置がオシャレ☆JasTinダメージ加工ブーツカットジーンズ



Levi's 550 リーバイス デニム ジーンズ 90's古着 オレンジタブ

L:SIZE

あささん専用

(着丈108/ウエスト86/ヒップ104)

Levi’s 501 66前期 single リーバイス 赤耳 bige



【vintage】60's LEVI'S 505 赤耳 BIG E

XL:SIZE

ディースクエアード ダメージ加工 ショートデニム ジーンズ 46

(着丈109/ウエスト90/ヒップ108)

YSTRDY'S TMRRW リメイクデニムパンツ 裾ジップ 再構築



stein VINTAGE REPRODUCTION WIDE DENIM



EVISUジーンズ 水引 2000 W30 赤耳 初期 YAMANE



激レア true religion トゥルーレリジョン デニム 極太 38 古着



BONCOURA 41 コールテン ブラウン

新品未使用品となります

J6289 美品 PT05 ストレッチホワイトデニム32 ピーティーゼロチンクエ



エビスジーンズ大黒スエード

正規品につき黄橙色のQRコード付き商品管理タグと保証書カードが付いています。

美品!BEAMS×RED CARDストレッチジョガーパンツ!日本製!



ウエアハウス WAREHOUSE Lot 1002 カウボーイパンツ 30



polar skate 93デニム

#当店のAFGK正規品取り扱い一覧はコチラ

Supreme ArchiveDenimJacquardRegularJean



youth loser デニムパンツ m 未使用



60s lee 101z サイド黒タグ 片耳

#選りすぐり海外ストリートファッションパンツ一覧はコチラ

numbernine ナンバーナイン スタンダード期2001aw グランジデニム



DIESEL jogg jeans LOOZY-NE W28



美品 DSQUARED2 ハーフデニムパンツ メンズ 46

他にも

90s W48 PACO ワイド デニム ペインター バギーパンツ 刺繍 極太

AFGK アフューグッドキッズ

【激レア】世界1577本限定 Levi's 501xx 1933年モデル LVC

A FEW GOOD KIDS

美品 RtA デニム MIDIUM BLUE DISTRESSED 38

DONCARE ドンケア

マルタンマルジェラ カラーパンツ46

MAISON EMERALD メゾンエメラルド

初期名作 Essay Wide Tapered Denim Pants M

MEDM ミスターエンジョイダマネー

送料無料 バンソン ジーンズ SP-B-26 32インチ ドクロ スカル メンズ

SALUTE サルーテ

Archive 03AW Raf Simons Closer期 Denim 46

EVAE+MOB エバーモブ

LEVI'S LVC 501ZXX リーバイス 50154 デニムパンツ

HARSH AND CRUEL ハーシュアンドクルーエル

希少 90s~ TRIPLE FIVE Soul ワイド バギー デニムパンツ

MAMC エムエーエムシー

【Dead Stock】名作 80s Blue way のーびのび Denim

等の取り扱いがございます。

polar skate big boy purple black 紫 s



【イチオシ】COOGI デニムパンツ クージー W48

識別コード AP 974665390L

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アフューグッドキッズ 商品の状態 新品、未使用

