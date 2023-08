最新作売れ筋が満載 Eyewear Supreme Tee Lサイズ Black Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

シュプリーム アイウェアTシャツ ライトピンク

【サイズ】Lサイズ

【状態】新品未使用半タグ付き

店舗にて購入しました。店舗、オンラインでは既に完売しております。大変希少な商品となっております。女性の方がオーバーサイズで着用しても可愛いデザインとなっております^_^

⚠︎お値下げは不可とさせて頂きます。

即購入可能です。

Supreme 2023 Spring/Summer

フロント中央にSupremeのサングラスを掛けた女性2人のフォトがプリントされたデザイン

コントラストの効いた写真が夏を感じさせる1枚

フォト下部にSUPREMEのロゴとnew yorkのテキストがプリントで入ります

Water Pistol TeeやModel Teeと同じテイストのシリーズ

100% Cotton

Made in USA

S = 72/48

M = 74/54

L = 79/57

XL = 81/61

XXL = 83/65

着丈/身幅 (cm)

#木村拓哉

#ユニセックス

#男女兼用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

