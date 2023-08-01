最新作売れ筋が満載 Eyewear Supreme Tee Lサイズ Black Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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着丈/身幅 (cm)
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|新品、未使用
新品 KITH LAX TEE small box logo Ronnie
シュプリーム アイウェアTシャツ ライトピンク【サイズ】Lサイズ【状態】新品未使用半タグ付き店舗にて購入しました。店舗、オンラインでは既に完売しております。大変希少な商品となっております。女性の方がオーバーサイズで着用しても可愛いデザインとなっております^_^⚠︎お値下げは不可とさせて頂きます。即購入可能です。Supreme 2023 Spring/Summerフロント中央にSupremeのサングラスを掛けた女性2人のフォトがプリントされたデザインコントラストの効いた写真が夏を感じさせる1枚フォト下部にSUPREMEのロゴとnew yorkのテキストがプリントで入りますWater Pistol TeeやModel Teeと同じテイストのシリーズ100% CottonMade in USAS = 72/48M = 74/54L = 79/57XL = 81/61XXL = 83/65着丈/身幅 (cm)#木村拓哉#ユニセックス#男女兼用
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|シュプリーム
|商品の状態
|新品、未使用