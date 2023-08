美少年、佐藤龍我くんのグッズまとめ売りです。

他のページでペンライト、DVD等も出品しております。

まとめ買い大歓迎です。

※sing it 魂の個人うちわもご希望でしたら1枚+550円でお付け致します。ご購入前にコメントでお伝えください。

内容は以下の通りです。

写真

1枚目全て(個別の写真ございませんが、タオルも含まれます)

2枚目うちわ

3枚デタカ

4枚目厚紙

5枚目ステフォ

6〜9枚目フォトセ公式写真

10枚目チケット半券

即購入不可

大幅値下げ不可

売り切りたいので多少のお値下げ検討致します。

バラ売り要検討

送料等の関係により全てまとめて売り切りたいのでバラ売りの対応はお断りする場合がございます。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

