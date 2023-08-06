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≪超目玉★12月≫ 日立HITACHI冷凍冷蔵庫 R-S40Rクリスタルホワイト2021年製 冷蔵庫

商品の説明

閲覧ありがとうございます。
美品！2020年製品/東芝冷蔵庫VEGETA/ベジータSシリーズ/330㍑右開き
今回引っ越しに伴い、大型家具・家電を出品致します。
２ドア 冷凍冷蔵庫 ウッド調 MITSUBISHI ★★最終値下げ★★
※まとめ購入希望の方はコメントにてお申し付けください。
A−Stage AR-32L01MG BLACK 2020年製

アクアの冷蔵庫　272ℓ ブラック　4月9日に発送可能
※他サイト、アプリでも出品中のため購入前にコメントして下さい。
送料込　2019年式　冷蔵庫美品　NR-C340GC-T

【2021年製】三菱　冷蔵庫　MITSUBISHI MR-P15H-H GRAY
2021年製の日立の冷蔵庫です。5ドア
ちょっぴり大きめが使いやすい♪一人暮らしに！ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫168L
カラー:ホワイト
エディオン 冷蔵庫 ANG-RE151-A1 2019年製 レトロ M0231

高年式 20年2ドア154LTAGlabel冷蔵庫 2306031553
1年も使っておりません。
【美品】パナソニック冷蔵庫　138L 全国送料無料　右開き　Panasonic
引越しに伴い新居に不要になってしまったので出品します。
MITSUBISHI MR-JX53Y-N
一人暮らしでタバコも吸わないので比較的綺麗だと思います。
52911 SHARP 3ドア　冷凍冷蔵庫　SJ-GE35F-W 2020年製

ET1798番⭐️ アイリスオーヤマノンフロン冷凍冷蔵庫⭐️2019年製
取りに来れる方でしたら送料分(15000円)差し引いてお譲りします。
Panasonic 冷蔵庫　大型　400L 超え　 6月15まで

2ドア 冷凍冷蔵庫 SHARP
以下、HPより
163T 友禅様　最新モデル　冷蔵庫　洗濯機　セット　単身　安い
本体サイズ:(幅)600mm×(奥行)664mm×(高さ)1,798mm　質量:86kg
早い者勝ち！冷蔵庫ヤマダセレクト2021年製
最小必要設置スペース:(幅)610mm×(奥行)666mm×(高さ)1,838mm
設置まで⭕️さらに入荷‼︎無印良品の家電セット♪ 137L冷蔵庫　4.5kg洗濯機
右開き
シャープ　冷凍冷蔵庫　SJ-GD14C-C

【美品】2019年製　冷凍冷蔵庫　ニトリ　NTR-106
定格内容積:401L［冷蔵室214L(うち氷温ルーム14L)、製氷室18L、冷凍室上段19L/下段75L、野菜室75L］※(　)内は食品収納スペースの目安
M.O.L ポータブル冷蔵庫＆冷凍庫 20L MOL-F201A
・年間消費電力量(50/60Hz):273kWh/年
冷蔵庫 三菱MR-MX46G-W1 2021年

☆地域限定送料無料☆工場整備品☆ホシザキ　冷蔵ショーケース　業務用　厨房
#冷蔵庫
30日迄！中古★三菱　146L　２ドア冷蔵庫【♦MR-P15Y】♦♦♦♦
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シャープ一人暮らし家電セット❗️大阪、大阪近郊配送無料
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☆★TOSHIBA 東芝 5ドア 右開き 冷凍冷蔵庫427L★☆
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HITACHI R-27DS(W)
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新品未開封⭐︎VERSOS 冷温庫 24L ブラック -9℃~60℃
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シャープ冷蔵庫 SJ-D18G-W 左右付替え /179L
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★デバイスタイルdeviceSTYLE★ワインセラー WA-12E木目12本収納
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YAMADASELECT 冷蔵庫 YRZ-F17H1 179L 家電 E604
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ヤス様用 BESTEK ワインセラー BTWC035-V 美品
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【近日削除予定】Haier　冷凍庫　138リットル
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♦️HITACHI a1429 冷蔵庫 154L 2019年製 5,5-♦️
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日立　冷蔵庫　R-V32RV 315L

商品の情報

ブランド日立
商品の状態目立った傷や汚れなし

アズマ　MR-ST23 リコール修理済み　ノンフロン電気冷蔵庫 2017年製

フリマ王子様専用165T 最新デザイナーズモデル冷蔵庫　153L

お得な価格一人暮らし向け 新生活 家電2点セット良品 名古屋市配送無料！

ハイセンス 冷蔵庫2016年製
閲覧ありがとうございます。今回引っ越しに伴い、大型家具・家電を出品致します。※まとめ購入希望の方はコメントにてお申し付けください。※他サイト、アプリでも出品中のため購入前にコメントして下さい。2021年製の日立の冷蔵庫です。5ドアカラー:ホワイト1年も使っておりません。引越しに伴い新居に不要になってしまったので出品します。一人暮らしでタバコも吸わないので比較的綺麗だと思います。取りに来れる方でしたら送料分(15000円)差し引いてお譲りします。以下、HPより本体サイズ:(幅)600mm×(奥行)664mm×(高さ)1,798mm　質量:86kg最小必要設置スペース:(幅)610mm×(奥行)666mm×(高さ)1,838mm右開き定格内容積:401L［冷蔵室214L(うち氷温ルーム14L)、製氷室18L、冷凍室上段19L/下段75L、野菜室75L］※(　)内は食品収納スペースの目安・年間消費電力量(50/60Hz):273kWh/年#冷蔵庫#引っ越し#新生活#洗濯機#食器棚#Panasonic#バルミューダ#電子レンジ#日立#ポップインアラジン#popinaradin#lowya

商品の情報

ブランド日立
商品の状態目立った傷や汚れなし

≪超目玉★12月≫ 日立HITACHI冷凍冷蔵庫 R-S40Rクリスタルホワイト2021年製 冷蔵庫

29分钟前

≪超目玉★12月≫ 日立HITACHI冷凍冷蔵庫 R-S40Rクリスタルホワイト2021年製 冷蔵庫

¥168,500 ¥77,510

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e41ac9618b

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コメント (8)

e41ac9618b
≪超目玉★12月≫ 日立HITACHI冷凍冷蔵庫 R-S40Rクリスタルホワイト2021年製 冷蔵庫 ≪超目玉★12月≫ 日立HITACHI冷凍冷蔵庫 R-S40Rクリスタルホワイト2021年製 冷蔵庫

日立 R-S40R 価格比較 - 価格.com

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仕様：Sタイプ／まんなか冷凍 ： 冷蔵庫 ： 日立の家電品

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Sタイプ R-S40R ： 冷蔵庫 ： 日立の家電品

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冷蔵庫 Sタイプ クリスタルシャンパン R-S40R-XN [5ドア /右開きタイプ

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仕様：Sタイプ R-S40R ： 冷蔵庫 ： 日立の家電品

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