≪超目玉★12月≫ 日立HITACHI冷凍冷蔵庫 R-S40Rクリスタルホワイト2021年製 冷蔵庫

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美品！2020年製品/東芝冷蔵庫VEGETA/ベジータSシリーズ/330㍑右開き

今回引っ越しに伴い、大型家具・家電を出品致します。

２ドア 冷凍冷蔵庫 ウッド調 MITSUBISHI ★★最終値下げ★★

※まとめ購入希望の方はコメントにてお申し付けください。

A−Stage AR-32L01MG BLACK 2020年製



アクアの冷蔵庫 272ℓ ブラック 4月9日に発送可能

※他サイト、アプリでも出品中のため購入前にコメントして下さい。

送料込 2019年式 冷蔵庫美品 NR-C340GC-T



【2021年製】三菱 冷蔵庫 MITSUBISHI MR-P15H-H GRAY

2021年製の日立の冷蔵庫です。5ドア

ちょっぴり大きめが使いやすい♪一人暮らしに！ノンフロン2ドア冷凍冷蔵庫168L

カラー:ホワイト

エディオン 冷蔵庫 ANG-RE151-A1 2019年製 レトロ M0231



高年式 20年2ドア154LTAGlabel冷蔵庫 2306031553

1年も使っておりません。

【美品】パナソニック冷蔵庫 138L 全国送料無料 右開き Panasonic

引越しに伴い新居に不要になってしまったので出品します。

MITSUBISHI MR-JX53Y-N

一人暮らしでタバコも吸わないので比較的綺麗だと思います。

52911 SHARP 3ドア 冷凍冷蔵庫 SJ-GE35F-W 2020年製



ET1798番⭐️ アイリスオーヤマノンフロン冷凍冷蔵庫⭐️2019年製

取りに来れる方でしたら送料分(15000円)差し引いてお譲りします。

Panasonic 冷蔵庫 大型 400L 超え 6月15まで



2ドア 冷凍冷蔵庫 SHARP

以下、HPより

163T 友禅様 最新モデル 冷蔵庫 洗濯機 セット 単身 安い

本体サイズ:(幅)600mm×(奥行)664mm×(高さ)1,798mm 質量:86kg

早い者勝ち！冷蔵庫ヤマダセレクト2021年製

最小必要設置スペース:(幅)610mm×(奥行)666mm×(高さ)1,838mm

設置まで⭕️さらに入荷‼︎無印良品の家電セット♪ 137L冷蔵庫 4.5kg洗濯機

右開き

シャープ 冷凍冷蔵庫 SJ-GD14C-C



【美品】2019年製 冷凍冷蔵庫 ニトリ NTR-106

定格内容積:401L［冷蔵室214L(うち氷温ルーム14L)、製氷室18L、冷凍室上段19L/下段75L、野菜室75L］※( )内は食品収納スペースの目安

M.O.L ポータブル冷蔵庫＆冷凍庫 20L MOL-F201A

・年間消費電力量(50/60Hz):273kWh/年

冷蔵庫 三菱MR-MX46G-W1 2021年



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商品の情報 ブランド 日立 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧ありがとうございます。今回引っ越しに伴い、大型家具・家電を出品致します。※まとめ購入希望の方はコメントにてお申し付けください。※他サイト、アプリでも出品中のため購入前にコメントして下さい。2021年製の日立の冷蔵庫です。5ドアカラー:ホワイト1年も使っておりません。引越しに伴い新居に不要になってしまったので出品します。一人暮らしでタバコも吸わないので比較的綺麗だと思います。取りに来れる方でしたら送料分(15000円)差し引いてお譲りします。以下、HPより本体サイズ:(幅)600mm×(奥行)664mm×(高さ)1,798mm 質量:86kg最小必要設置スペース:(幅)610mm×(奥行)666mm×(高さ)1,838mm右開き定格内容積:401L［冷蔵室214L(うち氷温ルーム14L)、製氷室18L、冷凍室上段19L/下段75L、野菜室75L］※( )内は食品収納スペースの目安・年間消費電力量(50/60Hz):273kWh/年#冷蔵庫#引っ越し#新生活#洗濯機#食器棚#Panasonic#バルミューダ#電子レンジ#日立#ポップインアラジン#popinaradin#lowya

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日立 冷蔵庫 R-V32RV 315Lアズマ MR-ST23 リコール修理済み ノンフロン電気冷蔵庫 2017年製フリマ王子様専用165T 最新デザイナーズモデル冷蔵庫 153Lお得な価格一人暮らし向け 新生活 家電2点セット良品 名古屋市配送無料！ハイセンス 冷蔵庫2016年製