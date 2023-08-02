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【送料無料キャンペーン?】 BajoLugo バジョルゴ　本革　ミニトートバッグ　mu_ma様専用 トートバッグ

商品の説明

カラー···ロイヤルブルー
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素材…牛革
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サイズ…W26xH18xD11cm
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カラー···ロイヤルブルー素材…牛革サイズ…W26xH18xD11cm2、3回程使いました。最後の画像はiPhone12Promaxを並べて大きさをイメージしました。#ショルダーバッグ#ミニトートバッグ#ハンドバッグ#メンズ

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