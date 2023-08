ブルーレーベルクレストブリッジのワンピースです。

腹部に擦れによる色落ち(画像6枚目)がわずかにありますが

その他に目立つ汚れなどなく美品です。

裏地がパイルで薄めなので、春秋冬と夏以外着用できます。

平置き寸法は下部に表記しております。

■BLUELABEL CRESTBBRIDGE 三陽商会

ロング丈 長袖 ロングスリーブ

ブルーレーベルチェック

ネイビー 紺色

■サイズ38 M〜L相当

着丈 111cm

肩幅 49cm

身幅 54cm(脇下)

袖丈 44cm

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。

■購入元

大手ブランド買取店

■画像について

実物と画像のギャップがゼロになるように撮影を行っておりますが購入者様のイメージと異なる場合がございます。些細なことでも構いませんので気になる点があれば購入前にご質問ください。

尚、写真に写っているタイトルに含まれない商品は付属しませんのでご了承ください。

■返品について

完全にこちらに責任がある場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

それ以外の場合は、ご相談となりますのでよろしくお願いします。

丁寧に検品しておりますが状態記載は個人の主観です。

主に外観の大きなダメージ等を検品しております。

仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。

#さくらママの出品

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブルーレーベルクレストブリッジ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブルーレーベルクレストブリッジのワンピースです。腹部に擦れによる色落ち(画像6枚目)がわずかにありますがその他に目立つ汚れなどなく美品です。裏地がパイルで薄めなので、春秋冬と夏以外着用できます。平置き寸法は下部に表記しております。■BLUELABEL CRESTBBRIDGE 三陽商会パーカーワンピース ロングワンピースロング丈 長袖 ロングスリーブブルーレーベルチェックネイビー 紺色■サイズ38 M〜L相当着丈 111cm肩幅 49cm身幅 54cm(脇下)袖丈 44cm素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。■購入元大手ブランド買取店■画像について実物と画像のギャップがゼロになるように撮影を行っておりますが購入者様のイメージと異なる場合がございます。些細なことでも構いませんので気になる点があれば購入前にご質問ください。尚、写真に写っているタイトルに含まれない商品は付属しませんのでご了承ください。■返品について完全にこちらに責任がある場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。それ以外の場合は、ご相談となりますのでよろしくお願いします。丁寧に検品しておりますが状態記載は個人の主観です。主に外観の大きなダメージ等を検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。#さくらママの出品

