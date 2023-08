美品26 newbalance M990TG3 ニューバランス 990V3

数回着用の美品です。

ソールもほぼ減っていません。

付属品も完備していると思います。

カラー grey

サイズ 26cm US8

Made in U.S.A.

BY TEDDY SANTIS テディサンティス 990TG3

Aimé Leon Dore(エメ レオン ドレ)のオーナーであり創設者のであるTeddy Santis(テディ・サンティス)が、 New Balance Made in USA Collectionのクリエイティブディレクター就任後初となるシーズナルコレクションの第一弾としてラインナップされた一足です。

表面がモケモケしていて、非常におしゃれです。

なかなか被らないと良いNew balance です。

即購入歓迎

992 993

メインカラー···ベージュ

人気モデル···new balance 990

スニーカー型···ローカット(Low)

