大人気新作 N.Y.C. ■Schott ショット 30525k03 M ダウンジャケット ダウンジャケット

■2253001

パタゴニア メンズ・ナノ・パフ・ジャケット 新品未使用品

スタイル的にダウンパックを押さえるステッチを外側に配置して、

よりボリューム感を演出。

少しクラシカルなスタイルとして再構築。

利便性も考えて、パッチポケットではなく、

ファスナーの玉縁ポケットを採用して、スッキリしたデザインに仕上げている。

フードは首回りに配置したファスナーで取り外し出来る仕様。

肩部分と肘部分の切り替えの素材は

ポリエステルのリップ素材を使用していて、

色目と素材を含めてメリハリが出るように組み合わせている。

左胸には取り外しできるブランドロゴのワッペンが付き、

ダウンのフィルパワーは600。

【生産国】MADE IN CHINA

【サイズ】M

【実 寸】M:着丈72cm 身幅63cm 肩幅52cm 袖丈63cm

※誤差はご了承くださいませ。

【カラー】マスタード

【素 材】表地:ポリエステル85% 綿15%

裏地:ポリエステル100%

詰物:ダウン80% フェザー20%

【付属品】下げ札

【参考定価】¥38,500

【商品状態】新品・未使用

※素材特有・展示による微細な擦れや小傷、

保管・梱包に伴う皺等はご了承ください。

カラー...イエロー

種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)

柄・デザイン...無地/ワンポイント

素材(詰め物)...ダウン、フェザー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ショット 商品の状態 新品、未使用

