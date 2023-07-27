海外ブランド ワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機 その他

|商品の状態
|新品、未使用
|商品の状態
|新品、未使用
32分钟前
f765552b8929dd
282
KIMAFUNワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機とXLR受信機 コンデンサーマイクおよびダイナミックマイクに対応 48Vファンタム電源 オーディオミキサー、PA、スピーカー用 U208A
ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信機 プラグオンXLRマイクワイヤレスシステム/ダイナミックマイク/オーディオミキサー/DSLRカメラ/PAシステム用
ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信
ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信機 プラグオンXLRマイクワイヤレスシステム/ダイナミックマイク/オーディオミキサー/DSLRカメラ/PAシステム用
ワイヤレスマイクシステム Comica BoomX-D2 外付けマイク2.4Gデジタル無線マイクロホン 多機能 小型ステレオマイク 3.5mm受信機*1・送信機*2 ワイヤレスクリップマイク カメラ/スマートフォン iOSAndroid用【技適マーク&日本語説明書PDF】
Amazon.co.jp: ワイヤレスマイクシステム Comica BoomX-D2 外付け
ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信機