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海外ブランド ワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機 その他

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SONY D-EJ002(P)

【専用】ASTRO Gaming MAPTR-002
○定価18000円の商品です
名機　美品　micro DD-5 マイクロ　レコードプレイヤー　ターンテーブル
○新品未使用
SONY ソニー Celebrity セレブリティ D-3000 CDステレオ
※写真を撮るために1度開けております
MICRO DQ-5 レコードプレーヤー カートリッジ付　ジャンク
○即購入可能です！
TASCAM DR-100MK2

B&O Beosound 2300 BeoLab 2500 整備品
サイズ: KM-U208A(XLR受信機)
パイオニア　PD-F100
ブランドKIMAFUN
3dio Free Space XLR バイノーラルマイク ケーブルアリ
商品の重量350 グラム
arcam solo
商品寸法 (長さx幅x高さ)16 x 8.5 x 5.7 cm
SONY TC-K222ESJカセットデッキ

デノン DP-300F(K)
【UHFワイヤレス帯域＆優れたサウンド品質】
ZOOM H4n pro BLACK 風防つき
　2.4Gワイヤレスデバイスからの干渉を回避するためにプロフェッショナルUHFワイヤレス帯域を使用して、お気に入りの有線マイクをワイヤレスにすることに専念しています。
【ソニー】ステレオICレコーダー ICD-TX660
　デジタルオーディオ伝送技術、赤外線自動ペアリン、48KHzサンプリング周波数、超短オーディオ遅延を採用し、録音レベルのサウンド伝送品質を提供します。
RODE Wireless GOⅡ

SONY CDP-338ESD CDプレーヤー
【16チャネル＆48Vファンタム電源】
【美品】Marantz NA8005 ネットワークオーディオプレーヤー
　干渉の問題を解決するために、調整可能なチャネルの16グループをプリセットします。ファンタム電源スイッチをオフにしすると、送信機はダイナミックマイクを接続することで5〜6時間使用できます。
★CETRON　セトロン300B【マッチドペア】 pair 2本セット
　ファンタム電源スイッチをオンにすると、送信機はコンデンサーマイクを接続して2〜3時間使用できます。実際の使用時間は、各ブランドのマイクの消費電力により異なります。パフォーマンスに影響を与えないように、公式公演の前に実際の利用可能な時間をテストすることをお勧めします。

sony ICD-UX570F ボイスレコーダー

商品の情報

商品の状態新品、未使用

オーディオテクニカAT-PEQ20

ONKYO MD-105X(S)

TASCAM　タスカム　高級プロ業務用DATデッキ　DA-30MK2　動作確認品

TASCAM ( タスカム ) US-16x08 オーディオインターフェイス

SRS-X99　専用オーディオボード

THE MUSIC 音楽が流せる　ロンT
ご覧頂きありがとうございます！！○定価18000円の商品です○新品未使用 ※写真を撮るために1度開けております○即購入可能です！サイズ: KM-U208A(XLR受信機)ブランドKIMAFUN商品の重量350 グラム商品寸法 (長さx幅x高さ)16 x 8.5 x 5.7 cm【UHFワイヤレス帯域＆優れたサウンド品質】　2.4Gワイヤレスデバイスからの干渉を回避するためにプロフェッショナルUHFワイヤレス帯域を使用して、お気に入りの有線マイクをワイヤレスにすることに専念しています。　デジタルオーディオ伝送技術、赤外線自動ペアリン、48KHzサンプリング周波数、超短オーディオ遅延を採用し、録音レベルのサウンド伝送品質を提供します。【16チャネル＆48Vファンタム電源】　干渉の問題を解決するために、調整可能なチャネルの16グループをプリセットします。ファンタム電源スイッチをオフにしすると、送信機はダイナミックマイクを接続することで5〜6時間使用できます。　ファンタム電源スイッチをオンにすると、送信機はコンデンサーマイクを接続して2〜3時間使用できます。実際の使用時間は、各ブランドのマイクの消費電力により異なります。パフォーマンスに影響を与えないように、公式公演の前に実際の利用可能な時間をテストすることをお勧めします。

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商品の状態新品、未使用

海外ブランド ワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機 その他

32分钟前

海外ブランド ワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機 その他

¥10,999 ¥9,349

(税込) 送料込み
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f765552b8929dd

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KIMAFUNワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機とXLR受信機 コンデンサーマイクおよびダイナミックマイクに対応 48Vファンタム電源 オーディオミキサー、PA、スピーカー用 U208A

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ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信機 プラグオンXLRマイクワイヤレスシステム/ダイナミックマイク/オーディオミキサー/DSLRカメラ/PAシステム用

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ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信

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ワイヤレスマイクシステム Comica BoomX-D2 外付けマイク2.4Gデジタル無線マイクロホン 多機能 小型ステレオマイク 3.5mm受信機*1・送信機*2 ワイヤレスクリップマイク カメラ/スマートフォン iOSAndroid用【技適マーク&日本語説明書PDF】

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Amazon.co.jp: ワイヤレスマイクシステム Comica BoomX-D2 外付け

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ワイヤレスマイク デジタルワイヤレスシステム LEKATO 送信機 受信機

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