海外ブランド ワイヤレスマイク UHFデジタルワイヤレスシステム 無線プラグオンXLR送信機 その他

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SONY D-EJ002(P)



【専用】ASTRO Gaming MAPTR-002

○定価18000円の商品です

名機 美品 micro DD-5 マイクロ レコードプレイヤー ターンテーブル

○新品未使用

SONY ソニー Celebrity セレブリティ D-3000 CDステレオ

※写真を撮るために1度開けております

MICRO DQ-5 レコードプレーヤー カートリッジ付 ジャンク

○即購入可能です！

TASCAM DR-100MK2



B&O Beosound 2300 BeoLab 2500 整備品

サイズ: KM-U208A(XLR受信機)

パイオニア PD-F100

ブランドKIMAFUN

3dio Free Space XLR バイノーラルマイク ケーブルアリ

商品の重量350 グラム

arcam solo

商品寸法 (長さx幅x高さ)16 x 8.5 x 5.7 cm

SONY TC-K222ESJカセットデッキ



デノン DP-300F(K)

【UHFワイヤレス帯域＆優れたサウンド品質】

ZOOM H4n pro BLACK 風防つき

2.4Gワイヤレスデバイスからの干渉を回避するためにプロフェッショナルUHFワイヤレス帯域を使用して、お気に入りの有線マイクをワイヤレスにすることに専念しています。

【ソニー】ステレオICレコーダー ICD-TX660

デジタルオーディオ伝送技術、赤外線自動ペアリン、48KHzサンプリング周波数、超短オーディオ遅延を採用し、録音レベルのサウンド伝送品質を提供します。

RODE Wireless GOⅡ



SONY CDP-338ESD CDプレーヤー

【16チャネル＆48Vファンタム電源】

【美品】Marantz NA8005 ネットワークオーディオプレーヤー

干渉の問題を解決するために、調整可能なチャネルの16グループをプリセットします。ファンタム電源スイッチをオフにしすると、送信機はダイナミックマイクを接続することで5〜6時間使用できます。

★CETRON セトロン300B【マッチドペア】 pair 2本セット

ファンタム電源スイッチをオンにすると、送信機はコンデンサーマイクを接続して2〜3時間使用できます。実際の使用時間は、各ブランドのマイクの消費電力により異なります。パフォーマンスに影響を与えないように、公式公演の前に実際の利用可能な時間をテストすることをお勧めします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます！！○定価18000円の商品です○新品未使用 ※写真を撮るために1度開けております○即購入可能です！サイズ: KM-U208A(XLR受信機)ブランドKIMAFUN商品の重量350 グラム商品寸法 (長さx幅x高さ)16 x 8.5 x 5.7 cm【UHFワイヤレス帯域＆優れたサウンド品質】 2.4Gワイヤレスデバイスからの干渉を回避するためにプロフェッショナルUHFワイヤレス帯域を使用して、お気に入りの有線マイクをワイヤレスにすることに専念しています。 デジタルオーディオ伝送技術、赤外線自動ペアリン、48KHzサンプリング周波数、超短オーディオ遅延を採用し、録音レベルのサウンド伝送品質を提供します。【16チャネル＆48Vファンタム電源】 干渉の問題を解決するために、調整可能なチャネルの16グループをプリセットします。ファンタム電源スイッチをオフにしすると、送信機はダイナミックマイクを接続することで5〜6時間使用できます。 ファンタム電源スイッチをオンにすると、送信機はコンデンサーマイクを接続して2〜3時間使用できます。実際の使用時間は、各ブランドのマイクの消費電力により異なります。パフォーマンスに影響を与えないように、公式公演の前に実際の利用可能な時間をテストすることをお勧めします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

sony ICD-UX570F ボイスレコーダーオーディオテクニカAT-PEQ20ONKYO MD-105X(S)TASCAM タスカム 高級プロ業務用DATデッキ DA-30MK2 動作確認品TASCAM ( タスカム ) US-16x08 オーディオインターフェイスSRS-X99 専用オーディオボードTHE MUSIC 音楽が流せる ロンT