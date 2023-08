サイズ:

極 美品 レア セリーヌ サークルロゴ モチーフ ブレスレット バングル

玉の大きさ 約 13mm

【新品】ルイヴィトン ブレスレ SAY YES AGAIN

重さ 約 48.1g

【ブルガリ】Bゼロワン ブレスレット



●宝石質アメトリンブレスレット●アヤカすぺしゃる●天然石パワーストーン素材●

✨ブラジル産の天然石ブラックルチルのブレスレットです!倉庫を漁っていた際に鑑定書と共に見つけたブラックルチルイン、巨大玉粒、しかも虹クラック数箇所とその驚きの姿見にびっくりしてぜひ、皆様にこの希少なルチルブレスレットを閲覧&入手して欲しいと思い、出品しました!腕に身につけるだけでなく、そこにあるだけで神秘的かつパワーを感じさせる一品となっております。

ティファニー オープンハート ブレスレット

気になった方はぜひご購入ください!お待ちしております♪☺

ブレスレット&リング



✨まめちよ様ご確認用✨

✨ルチルの歴史・効果✨

新品仕上げ済み K18 750 テニスブレスレット 1ct 腕回り約:17.5㎝

ルチルは針水晶とも言われ、昔は戦いの時などにお守りとして身につけられていたので、勝負事に強いとされる天然石です。水晶の中に含まれる針状物質(ルチル)が名称の由来となっています。

トルマリン ブレスレット ウォーターメロン 高級 6.5mm

プラチナルチル内部にある黒い色は、過度に輝くことなく透明部分の中に静止していることから大人っぽさのような落ち着きを感じさせます。

Van Cleef & Arpels ヴァンクリーフ&アーペル ブレスレット

この黒針には強い電気的性質があります。つまり、プラチナルチルを持つとそのエネルギーが心身に働きかけて生命力や自己治癒力を引き出すなど、癒し効果(ヒーリング効果)も強力です。ヒーリング効果によって、負のエネルギーを抑えて、不要なものや不純なものを除去してくれるので持ち主をポジティブな発想に転換してくれるでしょう。

希少 GUCCI インターロッキング チェーン ブレスレット

更に勝負運にも強いとされる石なので、何か勝負事をする際のサポートとしても人気がある天然石です。

スピード発送 最高級 ブレスレット カーネリアン オニキス てんとう虫



0615112 赤字処分❗️天然和田玉ブレスレット、2本セット

*天然石ですので、ひび・かけ・インクルージョン等含まれます。神経質な方はご遠慮ください。

【天然】タイチンルチルクオーツ ブレスレット 12.5mm46.6g



希少 ヴィンテージ カメオ ブレスレット アンティーク

#ホビーのブレスレット

タヒチ黒蝶真珠パールブレスレット ケシ e0617bre08

#ホビーのルチル

THE KISS

#ホビーの水晶

ビンテージ シャネル ブレスレット



リビアングラス✨ブレスレット

ルチル

GUCCI グッチ ミケーレ キャットヘッド ブレスレット バングル ベルト

水晶

AHKAHフローレントブレスレット

原石

嵐の石◇ブルーピーターサイト◇ブレスレット 約10.7㎜

天然石

【美品】ティファニー ブレスレット リターントゥー 磨き済 保存袋付☆匿名配送☆

ブラジル産

[貴重なお品✨] エンジェルラダー天然シトリン 虹入り

ブレスレット

セリサイト ブレスレット・ネックレスセット チョコブラウン

浄化

希少 ビンテージ メキシコ製 メキシカンジュエリー ブレスレット ターコイズ

魔除け

⭐︎天然銅色ゴールドルチルクオーツ ブレスレット 8.5-12.5mm

幸運アップ

本翡翠 あんずイエローミックスブレスレット

運勢アップ

最高品質.18 K金ブレスレット

パワーストーン

超美品 お得 ロエベ スラップ ブレスレット ブラック

カラー···シルバー

K18YG イエローゴールド 18K ブレスレット レオンチェーン ケーブル

カラー···ブラック

ベリル…ピンクハモルガナイト

素材···天然石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

サイズ: 玉の大きさ 約 13mm 重さ 約 48.1g✨ブラジル産の天然石ブラックルチルのブレスレットです!倉庫を漁っていた際に鑑定書と共に見つけたブラックルチルイン、巨大玉粒、しかも虹クラック数箇所とその驚きの姿見にびっくりしてぜひ、皆様にこの希少なルチルブレスレットを閲覧&入手して欲しいと思い、出品しました!腕に身につけるだけでなく、そこにあるだけで神秘的かつパワーを感じさせる一品となっております。気になった方はぜひご購入ください!お待ちしております♪☺✨ルチルの歴史・効果✨ルチルは針水晶とも言われ、昔は戦いの時などにお守りとして身につけられていたので、勝負事に強いとされる天然石です。水晶の中に含まれる針状物質(ルチル)が名称の由来となっています。プラチナルチル内部にある黒い色は、過度に輝くことなく透明部分の中に静止していることから大人っぽさのような落ち着きを感じさせます。この黒針には強い電気的性質があります。つまり、プラチナルチルを持つとそのエネルギーが心身に働きかけて生命力や自己治癒力を引き出すなど、癒し効果(ヒーリング効果)も強力です。ヒーリング効果によって、負のエネルギーを抑えて、不要なものや不純なものを除去してくれるので持ち主をポジティブな発想に転換してくれるでしょう。更に勝負運にも強いとされる石なので、何か勝負事をする際のサポートとしても人気がある天然石です。*天然石ですので、ひび・かけ・インクルージョン等含まれます。神経質な方はご遠慮ください。#ホビーのブレスレット#ホビーのルチル#ホビーの水晶ルチル水晶原石天然石ブラジル産ブレスレット浄化魔除け幸運アップ運勢アップパワーストーンカラー···シルバーカラー···ブラック素材···天然石

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

品切れNo.1090・ブラックオニキス・約12mm玉・1連33粒K18 Pt850 デザインブレス 男女兼用 8.4g 19.5cm X493パワーストーン☆天然石☆スギライト☆ブレスレット一点もの!宝石質♡ 貴重なサンタマリアアクアマリンブレスレットLukeGarden様ご専用 ラリマー ローマングラス アクアマリン 天然石ティファニー SV925 ベネチアン ブレスレット[g982-23]【極美品】F is FENDI ブレスレット ダブルラップ/レザー