此方オークションサイトより古物商ショップより落札した物です

離島発送の為 他の方より

新品未使用 オリエント ワールドステージコレクション WV0131EZ

着が二日程度 遅い時があるみたいです

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

