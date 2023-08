【有名人芸能人】 マイクロソフト FNA-00014 Surface Pro タブレット

①本体

iPad Pro 10.5 Wi-Fi + Cellular 256GB

②キーボード

10.9インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - ブルー (第10世代)

③タッチペン

Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHD 32GB

④ドッグ【新品未開封】

iPadAir2 docomo セルラーモデル128GB



液タブ Xp-pen Artist12

上記4点セットです。

美品 Galaxy Tab S8 Ultra 国内版 ケース付き



【美品】iPad Pro 11インチWi-Fiモデル256GB(シルバー)

バッテリー良好、付属品欠品なし。

まる様専用【第一世代】APPLE iPad Pro 9.7 WI-FI 32GB

購入後すぐに画面保護フィルムを貼付しておりますので画面キズはありません。

Let's note XZ6 CF-XZ6RF7VS SIMフリー



iPad Pro 第1世代 32GB SIMフリー

特筆するような不具合、キズはなく美品です。

Apple iPad Air2 ゴールド WiFiモデル

先行して購入したiPadばかり使用して殆ど使用する機会に恵まれなかった為、この度断捨離します。

641)マイクロソフトSurfacePro5/i5 7300U/8GB/256G



【ラスト1台】■Windows10タブレット☆クアッドコアCPU◆



WACOM ONE 13 液晶タブレット

あらゆるシーンで活躍するモバイルPC

iPad mini 2 32GB Wifi+Cellularモデル

インテル第 7 世代 Core プロセッサを搭載し大幅に性能向上

Surface Pro 4 4GB 新品SSD256GB 本体&AC

最大 13.5 時間の長時間バッテリー

iPad Pro 第2世代 11インチ 256GB シルバー Wi-Fiモ…

12.3 インチ、解像度2736 x 1824の大型かつ高精細な液晶ディスプレイ

Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIM

Office Home and Business PremiumプラスOffice 365サービス搭載

iPad WI-FI モデル 32GB ★超美品



iPad mini6世代 64G Cellularセルラーモデル

OSWindows 10 Pro (64ビット)

iPad Pro 11インチ 第3世代 2021 256GB Cellular

OfficeOffice Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

iMac24インチM1 16GBユニファイドメモリ 256GB SSDストレージ

CPU第 7 世代 Intel Core i5 (Intel HD graphics)

iPad Pro12.9インチ 第一世代128GB

メモリー 標準/最大4GB/4GB

迅速発送 ipad mini 4 64GB ゴールド おまけ付き お得です

ストレージ容量SSD 128GB

Apple iPad Air 2 32G ほぼ未使用バッテリー100%

ディスプレイサイズ12.3 インチ PixelSense ディスプレイ

iPad Pro11インチ第3世代 256GB

ディスプレイ解像度2736 x 1824 (267 PPI)

HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE jdn2-l09

タッチパネル10点マルチタッチ対応

Xiaomi pad 6 pro 12GB 512GB

ペン入力対応 (Surface Pen 別売り)

iPad Pro 11第4世代Wi-Fi+Cellular 256GB

バッテリー駆動時間動画再生最大約 13.5 時間

iPad Pro 9.7 Cellular/Wi-FiモデルSIMロック解除済み

無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac

美品 iPad(第10世代) 64GB Wi-Fiモデル グレー

BluetoothBluetooth 4.0 省電力テクノロジー

alldcube iplay40 H

USBポートフルサイズUSB3.0×1

【極美品】iPad mini4 64GB ゴールド SIMロック解除済み

カードスロットmicroSD カード スロット×1

♥️新品未使用♥️Marvue M20 タブレット 10.1インチ 新生活

主なインターフェイスMini DisplayPort x 1、SurfaceConnect(充電、Surfaceドック用端子) x 1

iPad Air 第4世代 シルバー 64GB Wi-Fiモデル

カメラ画素数前面カメラ 5メガピクセル、背面カメラ 8メガピクセル

タブレット Android 11 10.5 インチ 1920x1280

製品サイズ 縦×横×奥行201.4mm x 292.1mm x 8.5mm

美品✨apple iPadAir2-64GB セルラーモデル 1074

製品重量約770g

【Kogusu 様】iPad mini4 Wi-Fi+Cellular

主な付属品電源アダプター、クイック スタート ガイド、保証書

商品の情報 ブランド マイクロソフト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

