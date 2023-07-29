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【有名人芸能人】 マイクロソフト FNA-00014 Surface Pro タブレット

商品の説明

①本体
iPad Pro 10.5 Wi-Fi + Cellular 256GB
②キーボード
10.9インチiPad (Wi-Fi, 256GB) - ブルー (第10世代)
③タッチペン
Fire HD 10 Plus タブレット 10.1インチHD 32GB
④ドッグ【新品未開封】
iPadAir2 docomo セルラーモデル128GB

液タブ　Xp-pen Artist12
上記4点セットです。
美品 Galaxy Tab S8 Ultra 国内版　ケース付き

【美品】iPad Pro 11インチWi-Fiモデル256GB(シルバー)
バッテリー良好、付属品欠品なし。
まる様専用【第一世代】APPLE iPad Pro 9.7 WI-FI 32GB
購入後すぐに画面保護フィルムを貼付しておりますので画面キズはありません。
Let's note XZ6 CF-XZ6RF7VS SIMフリー

iPad Pro 第1世代 32GB SIMフリー
特筆するような不具合、キズはなく美品です。
Apple iPad Air2 ゴールド WiFiモデル
先行して購入したiPadばかり使用して殆ど使用する機会に恵まれなかった為、この度断捨離します。
641)マイクロソフトSurfacePro5/i5 7300U/8GB/256G

【ラスト1台】■Windows10タブレット☆クアッドコアCPU◆

WACOM ONE 13　液晶タブレット
あらゆるシーンで活躍するモバイルPC
iPad mini 2 32GB Wifi+Cellularモデル
インテル第 7 世代 Core プロセッサを搭載し大幅に性能向上
Surface Pro 4 4GB 新品SSD256GB 本体&AC
最大 13.5 時間の長時間バッテリー
iPad Pro 第2世代 11インチ 256GB シルバー Wi-Fiモ…
12.3 インチ、解像度2736 x 1824の大型かつ高精細な液晶ディスプレイ
Surface Pro LTE Advanced GWM-00009 SIM
Office Home and Business PremiumプラスOffice 365サービス搭載
iPad WI-FI モデル 32GB ★超美品

iPad mini6世代 64G Cellularセルラーモデル
OSWindows 10 Pro （64ビット）
iPad Pro 11インチ 第3世代 2021 256GB Cellular
OfficeOffice Home & Business Premium プラス Office 365 サービス
iMac24インチM1 16GBユニファイドメモリ　256GB SSDストレージ
CPU第 7 世代 Intel Core i5 (Intel HD graphics)
iPad Pro12.9インチ 第一世代128GB
メモリー 標準/最大4GB/4GB
迅速発送　ipad mini 4 64GB ゴールド おまけ付き お得です
ストレージ容量SSD 128GB
Apple iPad Air 2 32G ほぼ未使用バッテリー100%
ディスプレイサイズ12.3 インチ PixelSense ディスプレイ
iPad Pro11インチ第3世代 256GB
ディスプレイ解像度2736 x 1824 (267 PPI)
HUAWEI MEDIAPAD M5 LITE jdn2-l09
タッチパネル10点マルチタッチ対応
Xiaomi pad 6 pro 12GB 512GB
ペン入力対応 (Surface Pen 別売り)
iPad Pro 11第4世代Wi-Fi＋Cellular 256GB
バッテリー駆動時間動画再生最大約 13.5 時間
iPad Pro 9.7 Cellular/Wi-FiモデルSIMロック解除済み
無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
美品 iPad(第10世代) 64GB Wi-Fiモデル　グレー
BluetoothBluetooth 4.0 省電力テクノロジー
alldcube iplay40 H
USBポートフルサイズUSB3.0×1
【極美品】iPad mini4 64GB ゴールド SIMロック解除済み
カードスロットmicroSD カード スロット×1
♥️新品未使用♥️Marvue M20 タブレット 10.1インチ 新生活
主なインターフェイスMini DisplayPort ｘ 1、SurfaceConnect(充電、Surfaceドック用端子) ｘ 1
iPad Air 第4世代　シルバー　64GB Wi-Fiモデル
カメラ画素数前面カメラ 5メガピクセル、背面カメラ 8メガピクセル
タブレット Android 11 10.5 インチ 1920x1280
製品サイズ 縦×横×奥行201.4mm x 292.1mm x 8.5mm
美品✨apple iPadAir2-64GB セルラーモデル　1074
製品重量約770g
【Kogusu 様】iPad mini4 Wi-Fi+Cellular
主な付属品電源アダプター、クイック スタート ガイド、保証書

iPad Pro第3世代11インチ　マジックキーボード

商品の情報

ブランドマイクロソフト
商品の状態目立った傷や汚れなし

☆ケース付き☆大画面9.7インチ☆良品☆Apple iPad Air☆ ①

iPad Pro 11インチ 第2世代＋Apple pencil第2世代

IPAD第五世代 美品 WI-FI 32GB gold

美品 Surface Book 3 13.5 インチ V6F-00018 訳あり

【最安値】Amazon Fire HD 10タブレット(ブラック) 第11世代

ワコムワン　13.3インチ　付属ペンなし

iPad mini Retina 128GB Cellular SIMフリー
①本体②キーボード③タッチペン④ドッグ【新品未開封】上記4点セットです。バッテリー良好、付属品欠品なし。購入後すぐに画面保護フィルムを貼付しておりますので画面キズはありません。特筆するような不具合、キズはなく美品です。先行して購入したiPadばかり使用して殆ど使用する機会に恵まれなかった為、この度断捨離します。あらゆるシーンで活躍するモバイルPCインテル第 7 世代 Core プロセッサを搭載し大幅に性能向上最大 13.5 時間の長時間バッテリー12.3 インチ、解像度2736 x 1824の大型かつ高精細な液晶ディスプレイOffice Home and Business PremiumプラスOffice 365サービス搭載OSWindows 10 Pro （64ビット）OfficeOffice Home & Business Premium プラス Office 365 サービスCPU第 7 世代 Intel Core i5 (Intel HD graphics)メモリー 標準/最大4GB/4GBストレージ容量SSD 128GBディスプレイサイズ12.3 インチ PixelSense ディスプレイディスプレイ解像度2736 x 1824 (267 PPI)タッチパネル10点マルチタッチ対応ペン入力対応 (Surface Pen 別売り)バッテリー駆動時間動画再生最大約 13.5 時間無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/acBluetoothBluetooth 4.0 省電力テクノロジーUSBポートフルサイズUSB3.0×1カードスロットmicroSD カード スロット×1主なインターフェイスMini DisplayPort ｘ 1、SurfaceConnect(充電、Surfaceドック用端子) ｘ 1カメラ画素数前面カメラ 5メガピクセル、背面カメラ 8メガピクセル製品サイズ 縦×横×奥行201.4mm x 292.1mm x 8.5mm製品重量約770g主な付属品電源アダプター、クイック スタート ガイド、保証書

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【有名人芸能人】 マイクロソフト FNA-00014 Surface Pro タブレット

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【有名人芸能人】 マイクロソフト FNA-00014 Surface Pro タブレット

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