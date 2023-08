XXIO(ゼクシオ)のレディースゴルフクラブセット、右利き用・8本です!

気軽に練習から始められます(≧▽≦)

●全てXXIOなので全番手を違和感なく使用可能

●ロフト角・レングスを考慮し使い分けしやすいように構成

●軽量シャフトで振りやすい

●XXIOは日本人ゴルファーのために設計された、人気ナンバーワンのやさしいクラブです(≧▽≦)

#【リユースオンライン】ゴルフレディース

他にもレディース商品出品中

#【リユースオンライン】初心者セット

初心者セットはこちら(メンズ多いです)

◆セット内容

【ドライバー】1W/フレックスA・MP800

【フェアウェイウッド】4W/フレックスL ・MP800

【フェアウェイウッド】5U/フレックスL ・MP800

【アイアン】5本(7~9PS)/フレックスL ・MP500

ドライバーのみフレックスAですが、硬さの差も少なく、レングスもあるため違和感なくお使いいただけます。

特にスライス気味の方におすすめです(≧▽≦)

◆状態

使用に伴う小傷やスレなどはありますが、競技に影響の出るようなダメージはありません。

写真をご確認の上、気になる点はお気軽にご質問ください(*^^*)

※グリップ使用可能です(#^^#)

※落ち切らない汚れ、錆が残る場合がございます。

◆その他

・値引き交渉ご遠慮ください(>人<;)

・年式、購入時期、使用頻度などは回答しておりません<(_ _)>

・決済完了から3日以内に出荷します。概ね1~2日以内に出荷していますが、お急ぎの場合は事前にご確認下さい。

・気になる点は必ず購入前にご確認ください(*^^*)

◆検索キーワード

チタン

低重心設計

飛距離

女性

レディス

レディース

初心者

中級者

キャビティ

ピッチング

アプローチ

サンド

PW

AW

SW

女性

ladies

ladys

◆管理番号:F16F238dAB

利き手...右

対象...レディース

クラブ本数...〜9本

キャディバッグ有無...キャディバックなし(クラブのみ)

商品の情報 ブランド ゼクシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

