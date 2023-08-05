適当な価格 L.B.M.1911 エルビーエム ジャケット 春夏 その他

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

袖の部分に少し汚れがあるようにみえます。気にならない方のご購入をお願いします。サイズはＭとしていますが、平置きしてはかりました。肩幅42cm身幅47cm着丈74cm袖丈60cm素人採寸ですので、ご理解頂ける方のご購入をお願いします。自宅保管にご理解頂ける方のご購入をお願いします。#他にもジャケット出品中です

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