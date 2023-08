イーストサイドゴルフ✖️ジョーダン ポロシャツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

イーストサイドゴルフ✖️ジョーダン ポロシャツサイズ表記はLですが大きめです。着丈76身幅56【商品説明】速乾テクノロジーにより爽やかな着心地が続く、ミニマルデザインのゴルフポロシャツ。刺繍のアクセントがスタイルをレベルアップし、べっ甲のボタンは上質な印象をスイングにプラス。新品未使用ですが自宅タンス保管のため、ご理解の上ご検討ください。よろしくお願いします。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋モデル年式...2022年

