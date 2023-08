PEACEMINUSONE G-Dragon x NIKE LS Tee "White"

ピースマイナスワン ジードラゴン x ナイキ LS Tシャツ "ホワイト"

サイズ :XXS

XXS:着丈69.5 / 胸囲128 / 裾幅65 / 肩幅59 / 袖丈54

※【着丈に関して】

着丈が長く感じた為、洋服直し専門店にて【着丈つめ】をしております。

素人採寸にて:61cm

※状態は良好だと思いますが、素人の目視判断程度ですので細かな見落とし等があるかもしれません。完璧に拘る方、細部まで気になされる神経質な方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。

PEACEMINUSONE

G-Dragon

NIKE

LS Tee

White

ピースマイナスワン

ジードラゴン

ナイキ

LS

Tシャツ

ホワイト

サイズ XXS

XXS

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド ピースマイナスワン 商品の状態 未使用に近い

