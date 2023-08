˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

ご覧いただきありがとうございます♪

即購入、大歓迎ですので、よろしくお願いします♪

○商品説明

☆希少☆

HERNO / ヘルノ

リバーシブル 切り替え

ゴールド金具

46サイズ

レディース

HERNOでも珍しい、リバーシブルのニットダウンジャケットです!

ケーブルニットデザインで可愛いです^ ^

リバーシブルにすると通常のダウンになります^ ^

肩幅が広いデザイン分、やや袖が短い感じのデザインになってます!

○購入時情報

購入先: 神戸 セレクトショップ

購入時期: 数年ほど前

○状態

多少の使用感はありますが、クリーニング済みのため、すぐにお使いいただけます。

特に目立つ汚れや擦れなどなく、

まだまだ長くご愛用いただけます♪

ご満足いただけるお品になっております☆

○素材

ウール100% ポリエステル ダウン

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○色

ブラック 黒

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○採寸(多少の誤差がございます)

※着画はご遠慮お願いします※

46サイズ

XL 〜 2XL 相当

平置き採寸

肩幅 46cm

身幅 52cm

着丈 66cm

袖丈 40cm

管理番号

P119

■注意事項

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

神経質な方はご遠慮ください^ ^

梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

基本的には1〜2日で発送致します♪

即購入可能です♪

コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヘルノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヘルノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

