【2022正規激安】 22SS Urig LACE PANTS F/L EASY その他

Urig(ウーリッヒ)22ssレースパンツになります。

即完売しており、大変人気のあったお品です。

表地にボタニカルレース素材を採用。

極細レーヨン糸の束を使用する事で、独特な光沢感をもちつつ、風合いに豊かな生地感に穏やかでソフトな着心地となっております。

2枚地で透けたりもしませんのでレディースのレースパンツとは違いメンズらしく着こなせます。

レース自体、上品な印象やフェミニンな印象を持ち、

そこをイージーパンツで表現することにより抜け感を演出。

この夏、無地のトップスに合わせてパンツで遊んでみたり、シンプルになりがちなコーデに色気や遊び心をプラスしてみたい方などにおすすめです。

kiko kostadinovやour legacyなどが好きな方にもおすすめです。

カラー···ブラック(レースの中の下地はホワイト)

size:1

ウエスト:74〜85cm

総丈:91cm

股上:37cm

股下:63cm

わたり:35cm

裾幅:21cm

本体:レーヨン38%コットン35%ナイロン27%

裏地:コットン100%

季節感···春、夏、秋、冬

着用回数は試着のみの美品です。

ours

NAMACHEKO

MAGLIANO

kiko kostadinov

egon lab

etudes

our legacy

neu_in

stefan cooke

nut emperor

Yproject

sullen

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キココスタディノフ 商品の状態 未使用に近い

