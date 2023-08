ドイツPMフィットライン レスレイト+鉄

3セット

原産国:ドイツ

レストレイト+鉄

数量:3箱

内容量:1箱(30袋)

賞味期限:2024、2

★ 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

★カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。

★マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー生産を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。

★ NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています 。

箱たたんで同封発送いたします。

即購入OK

商品をご覧頂き、ありがとうございます

■その他、多数のプライズ商品を出品しています!

まとめ買いの場合は少しお安く致します

是非ご覧ください!!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

