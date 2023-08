海外ブランド 未使用品】HOME 【新品 STLASSH パック 脱毛器 ホームストラッシュ 美容機器

ホームストラッシュ▶︎2023年3月末に店頭にて購入

他▶︎購入してから1年経過していません

本体 約W80×D46.5×H276mm

重量 約345g

〇内容

・ホームストラッシュ(付属品等)

※ 顔、VIO全身で使用可能

・肌テラスパック×2

・リップバーム

※全身に使用可能です

〇おまけ

上段のパック1セット(7sheets入り)or下段(1sheet入り)×7お付け可能です◎

ご希望の方は購入前のコメントにてお伝え下さい。

※購入後のコメントではお付けしませんのでご了承下さい

⚠️リップバームは2回ほど使用しております

直接使用はしておりません。

消毒してから発送致します。

#脱毛

#脱毛器

#美顔器

#光脱毛

#STLASSH

#ストラッシュ

#家庭用脱毛器

#HOMESTLASSH

#ホームストラッシュ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

