この度はご覧いただきありがとうございます!

◎●フォロー割●◎

フォロー頂きましたら、フォローしましたと一言くださいませ。お値引きさせていただきます!プロフィールをご確認下さいませ。

【商品説明】

ブランド MISSONI

商品名 サマーニットセーター

カラー グリーン 花柄

サイズ 44(LL相当)

サイズ表記をご覧ください

イタリア製

★サイズ (単位:cm)

肩幅 44

身幅 50

袖丈 23

着丈 61

ミッソーニのニットトップスです!

生地感がサラッとしているのでとても着やすいです!生地はしっかりしているので季節問わずご使用頂かます。

明るいカラーと可愛らしい花柄がひときわ目立つ一品です。

どんな場面ででも活躍てぎる一品です!

【⬇️ご確認ください⬇️】

・商品サイズは平置き寸法です。多少の誤差がある可能性がございますので、ご了承ください。

・発送の際に生じる折りたたみシワはご容赦ください。

・撮影の環境などにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。

・商品確認しておりますが、微小の汚れ、傷などの見落としはご容赦下さい。特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

・古着ですので、ご理解の上、購入検討をお願いいたします。

*付属品は付いていません。

カラー···グリーン

袖丈···半袖

柄・デザイン···花柄

ネック···Vネック

季節感···春、夏、秋、冬

B47

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミッソーニ 商品の状態 新品、未使用

