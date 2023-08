ご覧いただきありがとうございます ^ ^

モンクレール Bauges フォックスファーツイル

よいお取り引きができるよう心がけております!

●商品

●カラー

ネイビーNVY紺色

●サイズ

1(S位)

●素材

ナイロン

中綿 ダウン90%、フェザー10%

(詳細は写真のタグをご参照ください)

●状態

傷や汚れは見られません。

きれいです。

●寸法

肩幅37 身幅42 着丈58 袖丈58

※平置きでの素人採寸です。多少の誤差は御容赦ください。

●購入元及び購入時期

大手リサイクルショップで購入後、使用していません。

●お値引き

セット購入割、リピート割あります。

コメントください。

↓↓↓こちらもご検討ください☆

#arikaレディース

●ご注意

1.出品について

他フリマで同時出品中の商品があります。

前ぶれなく出品を取り下げる場合がありますのでご希望される方は早めにお求めください。

2.購入者優先

コメントのやり取り中であっても先に購入した方を優先致します。

3.品質

あくまで中古品です。また素人による検品です。「安くて新品同様」をお求めの方や神経質な方は購入をお控えください。

4.付属品

写真に写っているものが全てです。写真にないものは付属しません。

5.返品対応

説明にない欠品や損傷などありましたら評価前にご連絡ください。ご返品を承ります。

#2C12A1AS

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザロフトラボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

