若者の大愛商品 KOFG 草薙京　抱き枕カバー その他

KOFGの草薙京の抱き枕カバーになります。

抱き枕カバーのイラストは2枚目画像を参照ください。

新品未開封の商品ですが、外装にヨレ抱き枕カバーに折れ目があります。

3枚目写真のようにゆうパケットプラス専用箱に折り曲げて直接お品物を入れさせていただきます。

空いたスペースはプチプチなどで隙間を埋めるつもりです。

今ではかなり入手の難しい品だと思いますので、気になった方は是非!

ご質問等ありましたらお気軽にどうぞ。

KOFG

THE KING OF FIGHTERS for GIRLS

草薙京

キャラクター...コミック・アニメ・ゲーム

グッズ種類...抱き枕・クッション

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

