ブランド: Plage

❁多数出品しておりますのでアイコンからご覧くださいませ。プロフもご確認頂けたらと思います。

おまとめ割引きのご相談もお待ちしてます(*´³`*)

『SI/CO Nep パンツ/ベージュ/38』

シルクネップで表情感のあるニットパンツ。

ゆったりとしたストレートシルエットで全体をスッキリと見せてくれます。

同シリーズのトップスとのセットアップやシャツ、Tシャツでカジュアルに合わせるのがおすすめ。

いつものスタイリングに取り入れるだけでリラックスした雰囲気をプラスできるアイテムです。

●商品名にもございます通り、ネップ加工のある商品です。仕様であり、ダメージではござません。素材特性をご理解頂いている方のみご検討下さい。

【サイズ 】38

(股上)(股下)(ウエスト)(ヒップ)(腿幅)(裾幅)

27 67.5 68-78 88 29 29

【カラー】ベージュ

【素材】絹68% 綿20% ナイロン12%

【取扱い】手洗い可能

【定価】16,200円(税込)

【状態】タグ付き新品未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

ブランド: Plage❁多数出品しておりますのでアイコンからご覧くださいませ。プロフもご確認頂けたらと思います。おまとめ割引きのご相談もお待ちしてます(*´³`*)『SI/CO Nep パンツ/ベージュ/38』 シルクネップで表情感のあるニットパンツ。 ゆったりとしたストレートシルエットで全体をスッキリと見せてくれます。 同シリーズのトップスとのセットアップやシャツ、Tシャツでカジュアルに合わせるのがおすすめ。 いつものスタイリングに取り入れるだけでリラックスした雰囲気をプラスできるアイテムです。●商品名にもございます通り、ネップ加工のある商品です。仕様であり、ダメージではござません。素材特性をご理解頂いている方のみご検討下さい。【サイズ 】38 (股上)(股下)(ウエスト)(ヒップ)(腿幅)(裾幅) 27 67.5 68-78 88 29 29 【カラー】ベージュ【素材】絹68% 綿20% ナイロン12%【取扱い】手洗い可能【定価】16,200円(税込)【状態】タグ付き新品未使用ビューティーアンドユースアルアライブバビロンドレスレイブアナトリエエミアトリエエミIENASLOBE IENASpick and SpanFRAMeWORKDeuxieme ClasseMUSE de Deuxieme ClasseL'AppartementJOURNAL STANDARDVERMEIL par ienaLE TALONLa TotaliteURBAN RESEARCHNANO UNIVERSEUNITED ARROWSジャーナルスタンダードフレームワークスピックアンドスパンJOURNAL STANDARD relumeAP STUDIONOBLEB.C STOCKUNIQLOZARAGUSNIDELVISplageトゥモローランド ZARAアーバンリサーチ ユナイテッドアローズナノユニバースイエナ無印良品Apuweiser-richeFRAY I.DrirandtureLAISSE PASSEWILLSELECTIONTomorrowlandJILLSTUARTlilybrownTOCCAfifthプラステ

