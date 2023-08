コメントなし。即購入可です。

※サイズ

〜ご確認〜

XLサイズ

肩幅 約50cm

身幅 約55.5cm

袖丈 約24.5cm

着丈 約73.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

※状態

襟元や袖口の穴やプリントの擦れは元々のデザインです(ダメージ加工)

多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなく問題なくご着用頂けます。オーバーサイズの作りなのでユニセックスでお使いいただけます。

状態は当方の主観です。

写真でご確認の上、不明点がありましたらコメントください。

※カラー

ブラック

黒

※素材

コットン

※配送

簡易包装にて最安値の方法で発送させていただく予定です。

出来る限り迅速・丁寧に対応致します。

※目立った傷や汚れ、着用に支障が出るレベルの検品を行っています。

出来る限り画像や商品説明文でお伝えしていますが、素人検品のため細かな汚れや傷の見逃しはご容赦ください。

※タイトルに説明のない撮影小物類は付きません。

※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。

※値下げ交渉中でも早い者勝ちです。

先に購入された方を優先とさせていただきます。

※購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

ご不明な点があればお気軽にコメントください。

★他のメンズアイテムも出品しています★

#moguのメンズファッション

★他のレディースアイテムも出品しています★

#moguのレディースファッション

※アイテム

GUCCI ウォッシュド加工 オーバーサイズ ロゴデザイン

夏 オールシーズン 半袖

管理番号:a565-tc-50141

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメントなし。即購入可です。※サイズXLサイズ肩幅 約50cm身幅 約55.5cm袖丈 約24.5cm着丈 約73.5cm平置き実寸。着画はお断りいたします。※状態襟元や袖口の穴やプリントの擦れは元々のデザインです(ダメージ加工)多少の使用感はありますが目立つ傷や汚れはなく問題なくご着用頂けます。オーバーサイズの作りなのでユニセックスでお使いいただけます。状態は当方の主観です。写真でご確認の上、不明点がありましたらコメントください。※カラーブラック黒※素材コットン※配送簡易包装にて最安値の方法で発送させていただく予定です。出来る限り迅速・丁寧に対応致します。※目立った傷や汚れ、着用に支障が出るレベルの検品を行っています。 出来る限り画像や商品説明文でお伝えしていますが、素人検品のため細かな汚れや傷の見逃しはご容赦ください。※タイトルに説明のない撮影小物類は付きません。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。※値下げ交渉中でも早い者勝ちです。先に購入された方を優先とさせていただきます。※購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 ご不明な点があればお気軽にコメントください。★他のメンズアイテムも出品しています★#moguのメンズファッション★他のレディースアイテムも出品しています★#moguのレディースファッション※アイテムGUCCI ウォッシュド加工 オーバーサイズ ロゴデザイン夏 オールシーズン 半袖管理番号:a565-tc-50141

