メンズ・レディース、どなたでも穿けるサイズです。

ブランド/生産国 Wrangler / アメリカ製

(ベースの色はインディゴブルー色)

※此方は1950‘s傾きブルーベルタブとコンマージッパー付きボーイズ企画の“デッドストック”スーパーヴィンテージのイレギュラー品(⇦逆にレア。)

レディースの方にもオヌヌメ❗️

ウェスト部からタイトシルエットですが、股上は深めのややゆったりディテール。

◎イレギュラー要因は、右大腿部分の縫製かと思います。写真参照下さい。(9枚目)

超希少 スーパーヴィンテージ ラングラー デニムパンツ 50’s デッドストック



・ウェスト 64 cm

・股上 29 cm

・股下 71 cm

100%コットン地。

[Wrangler]

1947年にアメリカ開拓者をサポートし続けてきた各ワークブランドが吸収・合併して創業。

現在一般化されているデニムパンツのディテールが当時より開発されていた。

其の時々のカウボーイのニーズに沿った製品開発が基本、それにより人気が一気に加速、3代ジーンズメーカーの1つに数えられる様になる。

当時からファッションデザイナー、アーティストとコラボレーションしたりと各種多様なアイテムが存在。

[CONMAR ZIPPER]

1950年代と1960年代、アメリカでアパレルとワークウェア、ミリタリーウェアのジッパーブランドとしてシェアを拡大、のちにIDEAL zipper社が1990年代後半に買収。

★ スーパーヴィンテージ品です。

価格は幾分ご配慮下さいます様、お願い申し上げます。

◉リプロ、復刻品とは異なります。

C’mon in !! ⤵︎

パンツ丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

股上···ハイウエスト

柄・デザイン···無地

シルエット···ストレート

ひざ下···ストレート

カラー···ブルー

素材···コットン

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ラングラー 商品の状態 新品、未使用

