商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤️カメラバッグ付き❤️WI-Fi &自撮り❤️LUMIX GF6 0535◆覧いただき誠にありがとうございます◆ ❤️WiFi機能搭載でスマホへ転送❤️☆コメなし、即購入OK☆ 【☆おすすめポイント♪☆( ・∇・)】☆人気ミラーレスカメラ♪☆Wi-Fi機能搭載でスマホへかんたん転送♪☆快適タッチパネル液晶♪☆すぐに使えるSDカードセット♪☆安心初期不良保証♪【⭐️商品説明⭐️】 可愛らしく、スタイリッシュなデザインで女性に大好評のGF6です!コンパクトなので普段の持ち運びに便利♪有効画素数1600万画素の高画質!液晶が回転するので友人、恋人との2ショットもバッチリ♪操作も撮りながら学べるシーンガイドも充実しているので初心者でも安心して扱えます!さらに、Wi-Fi機能搭載なのでWi-Fi環境がない場所でもスマホに転送でき、SNS、インスタへアップ可能です♪【⭐️コンディション⭐️】 《ボディ&レンズ外観》 スレ、傷ははほとんど見当たらず使用感の少ない中古の中でも非常に綺麗な状態です!まだまだ末長くご使用いただけます♪《レンズ内》使用によるホコリ等の混入もわずかでカビ、クモリは一切ありません!快適にご使用いただけます♪《動作》各動作絶好調♪テスト撮影にて動作確認済みです!⭐️お届けする商品⭐️・ボディ・レンズ・レンズフロントキャップ・バッテリー・充電器⭐️おまけ⭐️・SDカード ・ブロアー・クロス・カメラバッグ

